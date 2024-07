Il Volo, crollo in diretta: i tenori in lacrime sul palco per il lutto improvviso

Panico durante un concerto de Il Volo: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono crollati per il dolore. Ecco cos’è successo.

Colleghi, amici ma soprattutto fratelli per scelta: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, dopo essersi incontrati per caso nella trasmissione “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici, non si sono più lasciati formando il trio de Il Volo, oggi famosissimo in tutto il mondo.

Le voci dei tre artisti sono tra le più belle del panorama italiano e i loro concerti sono sempre sold out anche all’estero. In poco più di dieci anni di carriera, hanno collezionato premi importanti e successi incredibili, ma soprattutto, hanno affrontato insieme le gioie e i dolori sia del percorso artistico che della vita privata.

Complici e affiatati, nonostante qualche discussione dovuta a visioni diverse, Ignazio, Gianluca e Piero si supportano in tutto e così è accaduto quando, qualche tempo fa, Ignazio ha dovuto affrontare improvvisamente la perdita del padre. Negli scorsi giorni, tuttavia, un altro dolore ha colpito i ragazzi de Il Volo che, sul palco, davanti al proprio pubblico, non sono riusciti a nascondere la sofferenza crollando davanti a tutti.

Il Volo colpito da un grande dolore: cos’è successo a Gianluca, Ignazio e Piero

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, canzone dopo canzone, hanno conquistato il cuore del pubblico che ama seguirli non solo artisticamente, ma anche per quello che condividono sui social. Spesso, infatti, mostrano ai fan come trascorrono i momenti liberi strappando sorrisi a tutti. Negli scorsi giorni, però, un annuncio sui social ha lasciato senza parole i fan de Il Volo che si sono stretti intorno ai tre artisti.

La forza de Il Volo è rappresentata non solo dall’indiscutibile talento di Ignazio, Gianluca e Piero, ma anche dalla professionalità dei collaboratori.

Tra questi c’era anche Barbara Vitali che è stata la loro assistente per ben 15 anni. La scomparsa improvvisa della donna ha provocato un dolore enorme ai tre artisti che, durante un concerto, le hanno dedicato delle parole struggenti non reggendo il peso dell’emozione ricordando la presenza costante di Barbara Vitali che li ha aiutati in tutte le tappe della loro carriera.

Un momento che non ha lasciato indifferenti tutti i presenti, ma anche chi ha visto la scena in un momento successivo attraverso un video virale sul web che mostra il profondo legame che i ragazzi de Il Volo avevano con la loro assistente, morta in un incidente stradale.