Ilary Blasi e il duro affronto a Piersilvio Berlusconi: terremoto a Mediaset

Ilary Blasi, durissimo affronto a Piersilvio Berlusconi che è costretto a correre ai ripari: cosa sta succedendo a Mediaset.

Potrebbe esserci un vero terremoto in casa Mediaset dopo il durissimo affronto di Ilary Blasi a Piersilvio Berlusconi. L’ex signora Totti è sempre stata una punta di diamante di Mediaset che le ha sempre affidato programmi in prima serata. Dopo aver condotto per anni il Grande Fratello Vip, la presentatrice ha preso in mano le redini dell’Isola dei Famosi che, però, per l’edizione 2024, è stata affidata a Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi si è così dovuta “accontentare” di Battiti Live 2024 che ha condotto insieme ad Alvin. Nella prossima stagione televisiva, invece, non condurrà alcuna trasmissione, ma pare per sua scelta. Piersilvio Berlusconi, secondo un’indiscrezione, le aveva proposto la conduzione di uno dei reality più attesi ma, a quanto pare, tale proposta sarebbe stata rifiutata.

Ilary Blasi dice no alla conduzione de La Talpa: Piersilvio Berlusconi chiama Diletta Leotta, ecco perché

Diletta Leotta è ufficialmente la conduttrice de La talpa che tornerà in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva con una nuova edizione. A quanto pare, tuttavia, la Leotta sarebbe stata la seconda scelta di Piersilvio Berlusconi che, stando a quello che riporta Dagospia, inizialmente, aveva pensato alla Blasi come conduttrice de La talpa.

“Da mesi tutti ipotizzavano la conduzione di Ilary Blasi. Stando alle nostre fonti le cose sarebbero andate diversamente”, ha rivelato Dagospia. “Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato. Si tiene stretta il successo di Battiti Live, reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di Unica”, si legge.

L’indiscrezione di Dagospia sul presunto rifiuto della Blasi alla proposta di Piersilvio Berlusconi arriva dopo i rumors su un’ipotetica lite tra Ilary e Silvia Toffanin. Le due ex letterine sono sempre state grandi amiche ma nell’ultimo periodo pare che i rapporti si siano raffreddati, come rivela Alberto Dandolo nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi” del settimanale Oggi.

Ci sarebbe gelo tra le due a causa delle scelte di Piersilvio Berlusconi, il quale avrebbe ridotto il lavoro dell’ex signora Totti a Mediaset creando una spaccatura nel rapporto tra li loro. Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni non confermate che potrebbero essere smentite dalle stesse Ilary e Silvia Toffanin con una nuova intervista nella prossima stagione di Verisismo.