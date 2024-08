In cosa sono laureati i royal inglesi

Sono tante le curiosità che riguardano i royal inglesi come quella relativa alla laurea: ecco cosa hanno studiato i membri della famiglia.

Per la Royal Family inglese, l’istruzione è sempre stata un punto fermo dell’educazione di ogni componente al punto che nulla è mai stato lasciato al caso. Il Principe William, infatti, sin dal suo primo giorno di vita, aveva un piano di studi ben definito e che ha dovuto seguire in quanto erede al trono.

Lo stesso destino è toccato al Principe George, primogenito di William e Kate Middleton la quale, però, sta provando ad iscriverlo ad un istituto diverso da quello che dovrebbe frequentare. Tutti i componenti della famiglia reale più famosa al mondo hanno portato a termine gli studi prima di intraprendere le varie carriere, ma in cosa sono laureati?

Cosa hanno studiato i Royal Inglesi

Re Carlo ha studiato Storia e l’Antropologia culturale e si è laureato nel 1970. Al secondo anno di università, inoltre, per sei mesi, ha studiato in Galles concentrandosi sulla storia, i costumi e la lingua del Paese. Il Principe William, erede al trono, ha sempre avuto un debole per la geografia e ha studiato all’università scozzese St Andrews. Inizialmente si è iscritto al corso di laurea di Storia dell’Arte e, successivamente, rendendosi conto di essere più portato per la geografia, ha cambiato indirizzo laureandosi con il massimo dei voti.

Kate Middleton che ha studiato allo stesso istituto del Principe William è sempre stata un’appassionata di arte e il percorso di studio scelto le ha permesso di conoscere colui che è poi diventato suo marito e il padre dei suoi figli. Il Principe Harry, invece, al classico percorso di studi ha preferito quello militare. Il secondogenito di Carlo e Lady Diana, infatti, ha frequentato l’Accademia Militare Reale di Sandhurst come cadetto e ha dedicato ben dieci anni di vita alla carriera militare.

Harry, inoltre, è stato impegnato anche in alcune missioni umanitarie. La Regina Camilla, invece, ha studiato in Svizzera ma per gli studi universitari ha preferito Parigi dove ha conseguito la laurea in Letteratura Francese alla University of London. Il principe Edward, terzogenito della regina Elisabetta, si è laureato in Storia al Jesus College a Cambridge dove ha potuto alimentare la sua passione per il teatro.

Infine, Meghan Markle che ha dedicato gran parte della carriera alla recitazione prima di abbandonare le scene in seguito al matrimonio con Harry, ha frequentato la Northwestern University dell’Illinois, dove si è laureata nel 2003 in Teatro e Relazioni internazionali