Indecisa sull’outfit? Il vestito di Serena Rossi al matrimonio della sorella tutto da copiare

Serena Rossi, in attesa di tornare sul piccolo schermo con Mina Settembre, incanta con l’outfit sfoggiato al matrimonio della sorella.

Serena Rossi è una delle attrici più amate dal pubblico che, dopo averla conosciuta da giovanissima come una delle protagoniste di Un posto al sole, ha continuato a seguire la sua carriera che ha poi spiccato il volo. Attrice, conduttrice ma anche con un talento vocale che le ha permesso di interpretare la grandissima Mia Martini, Serena Rossi piace anche per la semplicità con cui si mostra sui social.

Nonostante il successo e la popolarità, infatti, la Rossi mostra tranquillamente la propria quotidianità lontana dalle luci dei riflettori condividendo i momenti che trascorre con il marito Davide Devenuto e il figlio Diego. Dopo essersi conosciuti e innamorati anni fa, i due attori sono convolati a nozze il 17 giugno 2023 con una cerimonia super riservata che è stata svelata in un momento successivo. Per la cerimonia della sorella Ilaria, invece, l’attrice ha espresso tutta la sua gioia anche pubblicamente.

Serena Rossi incanta: l’outfit per il matrimonio della sorella Ilaria è assolutamente perfetto

Molto legata alla propria famiglia al punto da tornare a Napoli tutte le volte che può insieme al figlio e al marito, Serena Rossi ha approfittato dell’estate per godersi i propri affetti e per stare vicina alla sorella durante uno dei giorni più importanti della sua vita ovvero quello del suo matrimonio. L’attrice ha condiviso una serie di storie sul proprio profilo Instagram catturando l’attenzione dei fan per il look.

Per l’importante evento di famiglia, infatti, ha sfoggiato un abito lungo, elegantissimo, con la tonalità del blu navy lasciando i capelli mossi e sciolti e completando il look con un make up molto naturale. Il marito Davide Devenuto, invece, ha indossato un completo classico blu e una cravatta azzurra che si abbinava perfettamente all’outfit della moglie.

Il look della Rossi è piaciuto tantissimo ai fan che hanno sottolineato come si possa essere sensuali restando eleganti e raffinati. Il vestito dell’attrice, infatti, è perfetto sia per un matrimonio diurno che serale e soprattutto per qualsiasi occasione speciale. Inoltre, l’abito, pur essendo lungo, aveva una morbidezza che le permetteva di muoversi con disinvoltura dandole così la possibilità di scatenarsi in pista.

‘Serena, mi raccomando, la tua integrità sempre prima di tutto!’ Questa frase non l’hai mai dimenticata, sei riuscita a rimanere quella bambina con gli occhi neri e il sorriso felice. Oggi la tua vita è piena d’amore: ce l’hai fatta”, le parole dette da Ilaria durante una sorpresa fatta nel programma Canzone segreta.