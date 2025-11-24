C’è stata una confessione sulla vita sentimentale di Ornella Vanoni. Donatella Rettore ha condiviso di aver avuto lo stesso uomo.

La famosa cantante è morta all’età di 91 anni, e la scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e dopo una carriera ricca di successi. Nell’ultimo atto della sua vita, lei era stata volto fisso del talk show Che Tempo che Fa in onda sul Nove, e proprio in quel salotto ha espresso tutta la sua simpatia e intelligenza, oltre che il suo carattere libero. Le sue condizioni di salute sono precipitate all’improvviso. “Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so, mi sento strana ma vado lunedì in una clinica di Pavia dove sono bravissimi” – ha detto al critico cinematografico Maurizio Porro – “Mi fido, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. Domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne: ci andrò domenica prossima“.

La confessione di Donatella Rettore

Nel salotto televisivo de La Volta Buona, talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, è arrivata una telefonata da Donatella Rettore, che ha voluto rendere omaggio con le parole la compianta Ornella Vanoni. Lei stessa ha quindi confessato di aver condiviso un fidanzato con la Vanoni in un periodo significativo della loro vita. “Io e Ornella Vanoni abbiamo avuto lo stesso fidanzato” – ha fatto sapere lei – “ Un uomo meraviglioso, un produttore discografico.”

Donatella non ha specificato il nome dell’uomo in questione, ma si pensa che possa trattarsi di Lino Capolicchio, un nome famoso nel panorama artistico italiano. Lui è stato un rinomato attore e regista italiano, una figura di spicco nel cinema e nel teatro. La sua carriera lo ha portato a vincere un David di Donatello per la sua interpretazione nel film Il Giardino dei Finzi Contini (1970) di Vittorio De Sica. Secondo quanto riportato dalla Rettore, la loro relazione si è svolta in un periodo cruciale della sua carriera. La storia tra Ornella e Lino avrebbe segnato un capitolo importante nella vita sentimentale della cantante. Il loro amore risalirebbe alla fine degli anni ’60 e ai primi anni ’70.

La relazione sarebbe stata descritta come intensa e passionale, ma anche tormentata. In passato, la Vanoni stessa aveva parlato di questa relazione, definendola una storia molto sentita.