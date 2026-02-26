Irina Shayk sarà tra i volti più attesi della terza serata del Festival di Sanremo, in programma giovedì 26 febbraio. La top model russa affiancherà Caro Conti, portando glamour internazionale in una serata che vedrà superospiti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti.

Nata il 6 gennaio 1986 a Emanželinsk, ai piedi degli Urali, Irina – all’anagrafe Irina Valer’evna Šajchlislamova – è cresciuta in una famiglia modesta: padre minatore di carbone, madre insegnante di musica. A 14 anni perde il padre e aiuta la madre nei lavori più umili per sostenere la famiglia. Studia pianoforte fin da bambina, poi marketing, ma la svolta arriva quando viene notata da un’agenzia locale e nel 2004 vince il concorso Miss Čeljabinsk. Da lì il trasferimento all’estero e l’inizio di una carriera inarrestabile.

Diventa celebre come volto di Intimissimi e conquista la ribalta mondiale con le copertine di Sports Illustrated Swimsuit Issue, fino alla cover del 2011. Sfila per maison come Givenchy e partecipa al Victoria’s Secret Fashion Show. Nel 2014 debutta al cinema con “Hercules”, accanto a Dwayne Johnson.

Sul fronte privato, è stata legata dal 2010 al 2015 a Cristiano Ronaldo e successivamente all’attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia.