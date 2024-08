Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria esce allo scoperto: ecco cosa succede

Vladimir Luxuria esce allo scoperto sul proprio futuro dopo aver condotto l’Isola dei Famosi: ecco cosa succederà.

Dalla politica al mondo delle televisione: è questo il cambiamento che ha deciso di operare Vladimir Luxuria che, dopo aver debuttato come concorrente di reality e come opinionista, è diventata a tutti gli effetti una conduttrice. Nella scorsa stagione televisiva, Mediaset ha deciso di puntare tutto su di lei come conduttrice dell’Isola dei Famosi, reality che, però, non ha convinto totalmente i telespettatori.

Nonostante gli ascolti non siano stati all’altezza delle precedenti edizioni, Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione del nuovo palinsesto, ha confermato la realizzazione di un’altra edizione dell’Isola dei Famosi che sarà trasmessa nel 2025. Sul nome della conduttrice, però, c’è ancora un grosso punto interrogativo anche se Vladimir Luxuria ha le idee chiare sul proprio futuro.

Vladimir Luxuria: ecco cosa farà in televisione

Secondo voci di corridoio, Vladimir Luxuria non dovrebbe essere alla guida dell’Isola dei Famosi anche se, stando alle sue parole, sarà comunque impegnata in nuove esperienze professionali come ha rivelato lei stessa a Novella 2000: “Non sono certo una che se ne sta con le mani in mano…Continuerò a fare radio, televisione e teatro…”, le parole della conduttrice che, però, non è entrata nel merito preferendo non svelare ulteriori dettagli.

In attesa di tornare a lavorare, la Luxuria ha trascorso l’estate insieme al fidanzato e alla famiglia pubblicando spesso sui social foto delle sue vacanze esponendosi, spesso, anche ai commenti degli haters. A proposito delle critiche e dell’odio social che ha ricevuto anche durante l’Isola dei Famosi, Vladimir, a Novella 2000, ha aggiunto: “Alle volte non leggo, altre lo faccio, ma ignoro…Guardo con compassione agli odiatori, perchè penso che fondamentale non si tratti di persone equilibrate…”.

Sempre molto schietta e diretta, la Luxuria è considerata una donna molto forte ma, nel corso dell’intervista a Novella, Vladimir ha ammesso di essere, in realtà, una persona molto fragile. “Chi sa andare oltre la superficie sa bene quanta fragilità si nasconda dietro quel ruggito…”, le parole della Luxuria.

Vladimir, dunque, in autunno, si tufferà totalmente nel nuovo anno di lavoro e, tra teatro e radio, sicuramente, ci sarà modo di vederla nuovamente in tv dove potrebbe tornare spesso come opinionista a Pomeriggio 5 anche se non è da escludere la sua presenza alla guida di un nuovo programma. Con Ilary Blasi senza programmi e Diletta Leotta alla guida della nuova edizione de La Talpa, Piersilvio Berlusconi le affiderà un format tutto nuovo?