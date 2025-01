Kate e William prendono una decisione importante per il futuro dei loro figli: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda

Uno dei temi tra i più comuni e richiesti dai nostri lettori è sicuramente riguardante alla Royal Family, una delle famiglie che negli anni e nei secoli hanno fatto la storia con il loro Regno, le loro discussioni, i loro principi e principesse e molto altro. L’argomento che ha destato maggior interesse fra il pubblico è il futuro dei figli di William e Kate Middletton: andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato detto.

I principi, però, non fann altro che crescere in fretta e di tempo secondo i genitori ce né ben poco; non tutti lo sanno ma il figlio di Re Carlo III e della Principessa Diana, William, insieme a sua moglie Kate hanno già le idee ben chiare circa il futuro all’interno della scuola per i loro figli.

Le novità riguardanti la scelta dell’istituto lasciano tutti senza parole poiché la scelta dei due genitori è diversa dalle solite e lascia tutti senza fiato: andiamo a vedere i motivi e i dettagli circa la scuola che frequenteranno i due principini.

Kate Middleton e il Principe Willian hanno scelto la scuola per i loro figli: ecco dove sarà

Nel corso della loro vita, visto che il tempo scorre inesorabilmente, i due Kate e William hanno deciso di scegliere gà la scuola che i loro figli devono frequentare: si sta parlando proprio del Marlborough College, l’ex scuola superiore di Kate Middleton, un istituto privato nel Wiltshire che ha una retta di 59.000 sterline l’anno.

Quello che lascia tutti senza parole non è la retta annuale, bensì il fatto che il piccolo George per la prima volta frequenterà una scuola mista.

Secondo fonti citate dal Mail on Sunday, invece, si legge: “I genitori non parlano d’altro e le discussioni si sono decisamente intensificate nelle ultime settimane, ma la sicurezza è ovviamente un aspetto fondamentale”.

Al momento, però, George, Charlotte e Louis frequentano tutti la Lambrook School.

L’istituto scelto, invece, è dotato di tutte le più recenti e importanti strutture per migliorare i programmi di studio; si presenta come un grande edificio , studi di registrazione professionali e un centro in cui vengono insegnate le materie scientifico-tecnologiche, un aspetto che al giorno d’oggi i genitori dovevano assolutamente considerare.