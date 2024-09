Kate Middleton, che lavoro fa e perché le sue attività sono da remoto

La dura vita da Principessa di Kate Middleton: ecco che lavoro fa e perché svolge tutte le sue attività da remoto.

La vita da Principessa non è solo lustrini ed eventi mondani, ma anche impegni e responsabilità da portare avanti. Non tutti, infatti, lo sanno ma anche Kate Middleton, sposando il Principe William, non è diventata solo la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, ma ha assunto una serie di impegni professionali che continua a portare avanti anche in questa fase delicata della sua vita.

Dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione e aver annunciato al mondo di avere un cancro, la Principessa Kate è attualmente in convalescenza nonostante abbia presenziato ad alcuni eventi pubblici sfoggiando il suo più bel sorriso. Il momento che sta affrontando, con il supporto di William e di tutta la sua famiglia, è molto delicato non solo dal punto di vista psicologico, ma anche fisico perché Kate non può riposare come vorrebbe a causa di alcuni impegni di lavoro che non può delegare e che deve portare avanti personalmente.

Perché Kate Middleton svolge il suo lavoro da remoto

Il lavoro di Kate Middleton non si ferma neanche in convalescenza anche se, naturalmente, la Principessa lo sta facendo con modalità ed orari differenti mettendo al primo posto la propria salute e il benessere dei figli George, Charlotte e Louis per il bene dei quali, insieme a William, ha preso una decisione inamovibile. Non potendo essere fisicamente presente alle varie riunioni, Kate sta lavorando da remoto portando avanti tutte le attività che richiede il suo status da principessa, ma quello che il mondo si chiede è se essere una Principessa sia considerato un vero lavoro.

Ebbene sì perché a Kate spetta la gestione delle associazioni benefiche legate alla Royal Family, lavoro che sta portando avanti anche in questo momento. In particolare, la Principessa tiene molto alla Royal Foundation for Early Childhoold’s al punto che, secondo quanto fa sapere The Telegraph, non ha mai smesso di occuparsene se non nei giorni del ricovero in ospedale.

Esattamente come la suocera Lady Diana che non ha mai conosciuto, anche Kate tiene tantissimo a fare beneficienza e a stare vicino alle persone più bisognose regalando loro un sorriso. In attesa di poter stringere la mano a tutti e di poter riabbracciare chi vede in lei un’ancora di salvezza, Kate nonostante i problemi di salute e i doveri anche di mamma, non ferma le associazioni che rappresenta.