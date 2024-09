Kate, la decisione inamovibile presa all’improvviso: cosa succede nella Royal Family

Kate Middleton non torna indietro e spiazza tutti con una decisione inamovibile: ecco cosa sta accadendo nella Royal Family.

Kate Middleton mette il benessere dei propri figli davanti a tutto, anche davanti ai doveri regali. Pur consapevole di essere la madre dell’erede al trono d’Inghilterra, la Principessa ha sempre fatto in modo di dare ai propri bambini un’infanzia serena e tranquilla ed è per questo che ha preso una decisione inamovibile, d’accordo con il marito William.

Da quando ha scoperto di avere il cancro, Kate si sta dedicando totalmente ai suoi bambini trascorrendo con loro la maggior parte del suo tempo per fargli sentire la sua presenza e il suo amore. Kate e William, inoltre, sono irremovibili nel voler garantire a George, Charlotte e Louis privacy in modo da essere liberi di potersi godere i loro anni prima di tuffarsi nella vita da adulti fatta di tante responsabilità. Da qui la regola che dev’essere rispettata da tutti e che non ammette deroghe.

Kate e William non concedono sconti a nessun membro della Royal Family

L’infanzia di William e Harry è stata sconvolta non solo dalla prematura scomparsa di mamma Diana, ma anche dalla costante presenza dei paparazzi che hanno immortalato tutto ciò che facevano sin dall’adolescenza. Vivere continuamente sotto i riflettori non è stato facile per William che, insieme alla moglie Kate, sin dalla nascita del primogenito George, ha fatto in modo che ciò non si ripetesse.

La scelta di tenere al riparo da occhi indiscreti i figli, proteggendo totalmente la loro privacy, è diventata, negli ultimi mesi, un’esigenza ancora più grande per il Principe e la Principessa che hanno dettato regole anche alla stampa. I media, infatti, non hanno potuto parlare della malattia di Kate fino all’annuncio ufficiale della Principessa che, prima di diffondere la notizia, ha preferito comunicarlo personalmente ai figli e prepararli ad una nuova fase della loro vita.

Kate, inoltre, sta provando a rendere anche indimenticabili gli anni scolastici dei figli al punto da voler iscrivere George ad un istituto diverso da quello che ha frequentato William e in cui si è formato prima del college. Scelte importanti quelle di mamma Kate che, così facendo, è riuscita a crescere tre bambini sereni e felici, liberi di giocare con chiunque e di fare i capricci esattamente come tutti i loro coetanei evitando anche di portarli alle cerimonie e agli eventi pubblici a meno che non sia strettamente necessario.