Arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato di salute della principessa del Galles: non è come sembra. La rivelazione

E’ stato un anno decisamente difficile quello appena passato per Catherine Middleton, la quale, com’è tristemente noto è stata impegnata a combattere un nemico molto più grande di lei: il cancro. Il calvario iniziato ufficialmente nel marzo 2024, quando ha ufficializzato la malattia, non sarebbe del tutto finito.

I sudditi sanno bene che ormai esiste la Kate di prima e la Kate dopo. Prima della malattia, la moglie del Principe William era agli occhi del mondo la donna forte, impeccabile, il simbolo della perfezione. Oggi benché l’affetto del pubblico sia aumentato, la principessa è per tutti una donna che ha sofferto, a tratti fragile, ma che ce l’ha fatta.

Tuttavia non del tutto. In queste ultime ore infatti, un’intervista rilasciata al magazine People, dipinge la futura regina d’Inghilterra come una donna che non è totalmente fuori pericolo e di cui la conferma arriva proprio da lei.

Nuovi ritmi per Kate Middleton

La clip con cui Kate Middleton ha annunciato la fine della chemioterapia preventiva diramata attraverso i social è stata la bella notizia che i suoi sostenitori volevano vedere. Seppur in parte criticata per l’effetto cinematografico ha segnato la famosa linea del prima e del dopo.

La futura regina d’Inghilterra dopo mesi di buio, durante i quali è stata lontana dalle luci dei riflettori, per curarsi, ritorna ai suoi doveri reali perchè le cure sono concluse. Ma molti avranno notato che la sua agenda non è neanche così piena. Non proprio come ai vecchi tempi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Lady Middleton continua a dare priorità alla sua salute. “Si sta prendendo cura di sé ed è saggio farlo”, ha riferito una fonte a People, per essere più precisi un amico della Royal Family. Il cancro purtroppo non è un capitolo del tutto chiuso la malattia che l’ha colpita, ancora oggi non rivelata è “una malattia imprevedibile“.

La bella notizia è che Kate Middleton è potuta tornare secondo i suoi ritmi. “Le è stato permesso di tornare a modo suo. È riuscita a darsi il ritmo e a farlo a modo suo, ed è fantastico”, ha aggiunto la fonte che ha sottolineato che dopo tutto quello che ha passato, Kate è “cambiata come persona” e sta riorganizzando la sua vita su un equilibrio tra la sua vita e il suo lavoro. Essere la principessa del Galles è sicuramente un mestiere impegnativo e Kate lo aveva abbracciato con tutta se stessa. Oggi avrebbe capito che le priorità sono altre.