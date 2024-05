L’operazione che Kate Middleton avrebbe subito, sarebbe stato eseguito da un team italiano del Policlinico Gemelli. Questa è quanto anticipa il settimanale Gente, il quale riporta che l’operazione all’addome, avvenuta lo scorso gennaio, sarebbe stata condotta da medici dell’ospedale romano, tra i nosocomi migliori al mondo. Recentemente, alcuni esperti del Gemelli di Roma sono intervenuti per spiegare il tipo di tumore di cui soffriva Kate Middleton. Secondo Giampaolo Tortora, direttore del Cancer Center del Policlinico Gemelli e professore di oncologia medica all’Università Cattolica, “dai pochi elementi resi noti da Kate, si può ipotizzare che la neoplasia sia localizzata nell’area addominale e potrebbe aver colpito organi di pertinenza ginecologica, come ovaio o utero, o dell’apparato digerente, come il colon”. Ha inoltre aggiunto che “se è stato effettuato l’intervento chirurgico, possiamo ipotizzare che la malattia fosse in uno stadio iniziale”.

Giovanni Scambia, ginecologo, oncologo e direttore scientifico del Gemelli, ha spiegato che “all’inizio il disturbo può manifestarsi in vari modi e si può pensare a patologie diverse come, ad esempio, una diverticolite o altro. Essendo coinvolta la zona addominale, si potrebbe trattare di un tumore all’intestino o all’apparato genitale”. Ha anche sottolineato che “le terapie per i tumori dell’area ginecologica sono notevolmente migliorate ed efficaci oggi, e una buona parte delle pazienti guarisce”.