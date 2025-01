Kate Middleton fa parlare di sé per il suo ultimatum a Meghan Markle: ecco cosa riguarda, i dettagli e le curiosità

Per moltissimi anni si è sempre sentito parlare dei Royal Family come una famiglia con una profonda rottura soprattutto dovuta dal forte litigio fra Hanry e William e dalle loro consorti che ha decretato, a detta di molti, quasi la fine del regno dopo gli anni in cui la Regina Elisabetta II, con il suo fare lo ha cambiato e fortificato.

Una bella notizia, però, arriva inaspettatamente e riguarda quello che molti definirebbero un “ultimatum” fra le due cognate Kate Middleton moglie di William e Meghan Markle, moglie di Hanry. Per molto tempo non si è parlato d’altro che dei documentari che quest’ultimi avevano deciso di lanciare per raccontare la loro verità, seguita da diverse smentite da parte della famiglia Reale.

Dopo la malattia di Kate, però, le cose sono state destinate a cambiare proprio perché la Principessa del Galles sarebbe più che determinata a risanare la discussione e la frattura proprio con il principe Harry. La donna, infatti, ha voluto toccare il cuore di moltissimi dei suoi fan con la lettura di una lettera: andiamo a vedere cosa ha detto e cosa vorrebbe davvero.

Kate Middleton, la toccante lettera e la richiesta: ecco cosa ha detto

Nel corso della fine del 2024, Kate ha deciso di leggere una lettera con diversi spunti di riflessione, sull’importanza dell’amore, dell’empatia e di quanto abbiamo bisogno di stare in compagnia nei momenti più difficili. Inoltre, una fonte ha dichiarato a Closer che è più determinata a riconciliarsi con il cognato Harry e con sua moglie Meghan Markle.

‘Nel dettaglio, l’insider ha spiegato: “Con tutta l’acqua passata sotto i ponti e tutto quello che ha passato quest’anno, Kate è arrivata a un punto in cui desidera la pace in ogni aspetto della sua vita. Non solo per sé stessa, ma per il bene di William e Harry, è molto preoccupata per quello che questa faida di lunga data sta facendo a entrambi”.

La fonte ha aggiunto che sebbene non ci sia nei piani un’amicizia con la cognata, Kate vorrebbe comunque un rapporto civile: “Non si tratta tanto di voler essere amica di Meghan, non accadrà mai, ma crede di poter dare il buon esempio e iniziare il 2025 contattando Meghan con un bel messaggio di auguri e ringraziando lei e Harry per tutta la buona volontà che le hanno dimostrato”.

E poi: “Molte persone pensano ancora che Kate sia giustificata a serbare rancore dopo il comportamento di Meghan, ma lei non ha alcun interesse in questo. Certo, qualche tempo fa ha ferito i suoi sentimenti, ma è pronta a lasciarli andare: il tempo è stato un grande guaritore”.