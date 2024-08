Katia e Ascanio, la bellezza della figlia conquista tutti: uguale alla mamma

La bellezza della figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli non passa inosservata: Matilda è identica alla mamma.

Matilda Pacelli è la primogenita di Katia Padrotti e Ascanio Pacelli che, sui social, pubblicano spesso foto di famiglia in cui la bellezza della figlia non passa assolutamente inosservata. Era il 2004 quando Katia e Ascanio si conobbero per la prima volta nella casa della quarta edizione del Grande Fratello e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nella casa di Cinecittà, Ascanio aveva subito manifestato un forte interesse per Katia che, invece, era sempre molto titubante.

Usciti dalla casa del Grande Fratello, però, Katia e Ascanio decisero di fare sul serio e, nel 2005, pochi mesi dopo il primo incontro, convolarono a nozze con una cerimonia e un ricevimento da favola. Due anni dopo, la coppia ha realizzato il sogno di avere il primo figlio con la nascita di Matilda e, nel 2013, è arrivato anche Tancredi. Oggi, Matilda ha 17 anni, ha un profilo Instagram privato ma appare spesso nei contenuti social di mamma Katia da cui ha ereditato la bellezza al punto che, per il popolo del web, è la fotocopia di sua madre.

Matilda Pacelli, la figlia di Ascanio bionda e bellissima come mamma Katia

Bionda come lei, occhi grandi, azzurri e profondi e un viso molto delicato per Matilda che, spesso, sembra la sorella di Katia. L’altezza, invece, è quella di papà Ascanio perché, pur avendo solo 17 anni, è davvero alta e slanciata. Snella e tonica, ricorda una giovanissima Katia e sono tanti i fan della mamma che, guardando le foto, tornano indietro nel tempo ricordando la giovane Pedrotti che, inconsapevole di come sarebbe cambiata la sua vita, entrava nella casa del Grande Fratello con tanti sogni da realizzare.

Attualmente, la famiglia è in vacanza negli Stati Uniti a bordo di una grossa motorhome con cui girano le varie città. Nel corso del viaggio, Ascanio si diverte ad immortalare la bellezza delle sue donne che, vestite, pettinate e truccate, non sembrano affatto mamma e figlia.

“Tu e Matilda due sorelle“, scrive una ragazza ammirando una delle tante foto scattate negli Stati Uniti. “Matilda è la fotocopia della mamma”, sottolinea un’altra signora. E ancora: “La Maty è una mini Katia, bellissima e solare“, “Ma quando è cresciuta così tanto Matilda? Comunque è bellissima”. Insomma, tutti concordano sulla bellezza della figlia di Katia che, in passato, era stata accusata di essere rifatta ma che, guardando le foto della figlia, è praticamente identica a quando aveva poco più di 18 anni.