Katia Pedrotti cambia look e sfoggia una nuova immagine che sta facendo impazzire i fan: ecco cosa ha fatto ai capelli.

Katia Pedrotti, da quel lontano 2004, anno in cui ha partecipato al Grande Fratello, è sempre stata sotto le luci dei riflettori mostrando i cambiamenti della sua vita ai fan. Anno dopo anno, il pubblico l’ha vista diventare prima moglie di Ascanio Pacelli, conosciuto proprio all’interno del reality show e poi mamma prima di Matilda e poi di Tancredi. Sempre bellissima, Katia, per diverso tempo, ha sempre sfoggiato lunghi capelli biondi con cui ha anche conquistato il cuore del marito.

Crescendo, tuttavia, l’immagine dell’ex gieffina è cambiata e il biondo platino, con il tempo, è diventato un biondo più caldo. Anche la lunghezza dei capelli è cambiata ed oggi, a 47 anni, la Pedrotti ha scelto di sfoggiare un taglio più corto, versatile e che le permette di adattarlo a diverse occasioni.

Il look di Katia Pedrotti tutto da copiare: cosa ha fatto ai capelli

Sempre bellissima e in splendida forma, Katia Pedrotti non smette di stupire i fan che la seguono sempre con tanto affetto copiando, spesso, anche i suoi look. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, la Pedrotti consiglia outfit adatti per le varie occasioni, comprese le uscite con la figlia Matilda che, ormai cresciuta, è diventata la sua fotocopia.

La Pedrotti, però, si diverte anche a mostrare i cambiamenti a cui sottopone la propria immagine. Pur non abbandonando mai il biondo, l’influencer osa attraverso il taglio e la tonalità del colore passando, ad esempio, da un biondo più freddo ad uno più caldo. Per la primavera 2025, la Pedrotti ha scelto di affidare i propri capelli alle mani esperte di Alessia Solidani che si occupa anche del look di Michelle Hunziker e Ilary Blasi solo per citarne qualcuna.

Per la primavera 2025, Alessia Solidani ha creato un nuovo look per la Pedrotti scegliendo un taglio che sta spopolando tra le donne di tutte le età ovvero un bob medio lungo, con la riga centrale e una piega liscia leggermente più morbida sul davanti. Un taglio che incornicia perfettamente il viso della Pedrotti che, sia con i capelli lunghi che, però, non sfoggia da diverso tempo che con i capelli corti, resta sempre bellissima come sottolinea anche il marito Ascanio Pacelli che, in un’intervista, ha svelato di aver capito che sarebbe stata la donna della sua vita sin dalle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello.