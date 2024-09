La figlia di Ascanio Pacelli e Katia è cresciuta ed è la fotocopia della mamma: bellissima

La figlia di Ascanio Pacelli e Katia è ormai una giovane donna ed è la fotocopia della mamma: bellissima come lei.

Sono passati 20 anni da quando Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono incontrati nella casa del Grande Fratello dando il via ad una delle storie d’amore più belle nate sotto i riflettori. All’epoca, lei era una giovane ragazza con tanti sogni da realizzare e tanta paura di innamorarsi mentre lui era desideroso di trovare la donna giusta non immaginando che la convivenza con una giovane ragazza bionda gli avrebbe cambiato la vita.

Dopo un lungo corteggiamento all’interno della casa, la storia d’amore tra i due è iniziata solo quando le telecamere della casa del Grande Fratello si sono spente. Dopo un anno di fidanzamento, si sono sposati il 30 aprile 2005 con una cerimonia da sogno. Un amore che è cresciuto con il tempo diventando sempre più importante e che è stato coronato dalla nascita di due figli: Matilda, nata a Roma il 12 novembre 2007, e Tancredi, nato a Roma il 25 febbraio 2013.

Matilda Pacelli: la figlia di Ascanio Pacelli e Katia è bellissima ed identica alla mamma

Matilda Pacelli, oggi, ha 17 anni, ha un fisico asciutto e snello, lunghi capelli biondi e due grandi occhi azzurri. Sempre più bella, Matilda è la principessa di papà ed è la fotocopia di mamma Katia che, con lei, si diverte anche a trascorrere delle piacevoli giornate tra mamma e figlia. Matilda frequenta ancora il liceo ed è anche una bravissima studentessa come ha raccontato una volta la Pedrotti in alcune storie su Instagram.

“Un figlio è qualcosa che completa il cerchio. Noi abbiamo questa passione smodata di viaggiare con i nostri figli, non li abbiamo mai lasciati a nessuno e ci piace goderceli, dormiamo perfino ancora nello stesso letto”, ha detto Ascanio ai microfoni di Verissimo.

Katia, inoltre, è una mamma super presente nella vita dei figli che, in lei, hanno anche un’amica. Ad elogiarla nel ruolo di mamma è stato proprio Ascanio che, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha detto: “Lei è una madre presente che a volte sacrifica il rapporto con me per essere una madre al cento per cento e fa bene”.

Katia è così riuscita ad instaurare un rapporto di complicità con i figli, in primis con Matilda che, a 17 anni, ricorda una giovanissima Pedrotti e i commenti dei fan sotto le varie foto pubblicate sui social ne sono la prova.