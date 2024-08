La casa di Antonella Clerici: immersa nel bosco, un incanto. Dove vive la conduttrice

morLa casa di Antonella Clerici è una vera oasi di pace immersa nel verde: ecco dove vive la conduttrice con il compagno e la figlia.

Dopo aver vissuto per anni a Roma, Antonella Clerici ha deciso di stravolgere la propria vita trasferendosi in campagna, precisamente tra i boschi della provincia di Alessandria, in Piemonte, nella tenuta del compagno Vittorio Garrone. Cresciuta in provincia, la conduttrice è tornata così alle origini permettendo alla figlia Maelle, nata dalla storia oggi finita, con Eddy Martens, di crescere in un ambiente più piccolo e accogliente rispetto alla grande città.

Antonella Clerici, così, insieme alla propria famiglia, vive in una vera oasi di pace, circondata da piante, coltivazioni e tanti animali, in primis cani e cavalli. La casa nel bosco della Clerici è ormai famosissima, ma come è formata la splendida dimora in cui Antonella si concede relax e pace?

La casa di Antonella Clerici: dall’immenso spazio verde ai saloni ampi

La dimora nel bosco di Antonella Clerici è arredata in modo rustico dove l’elemento predominante è il legno. Gli spazi sono enormi e molto luminosi grazie a delle grandi vetrate che permettono di avere sempre uno sguardo sullo spazio esterno. Tutte gli ambienti interni hanno come pavimento parquet e cemento resina dando, così, al tutto un aspetto vissuto, ma anche elegante e raffinato.

Le pareti, invece, sono prevalentemente chiare. Inoltre, come in tutte le case di campagna, non manca un bellissimo caminetto, ideale per riscaldarsi durante le freddi giornate invernali, ma anche per vivere dei momenti romantici e per leggere un bel libro, in compagnia degli adorati amici a quattro zampe, comodamente seduta su un grande tappeto.

Per quanto riguarda gli arredi, la Clerici, insieme al compagno Vittorio Garrone, ha puntato su mobili essenziali, ma non mancano dettagli più raffinati come i divani e le poltrone in pelle nera. Una delle stanze più belle della casa, poi, è sicuramente la cucina che è diventata il regno di Maelle che ama cucinare, soprattutto i dolci.

Tornando alla parte esterna, oltre alla stalla dove vivono tanti cavalli, c’è anche un enorme patio che la conduttrice sfrutta per trascorrere del tempo all’aria aperta insieme alla famiglia. Non manca, inoltre, anche una palestra molto attrezzata dove la conduttrice è solita allenarsi, insieme al compagno Vittorio, ogni mattina, prima di raggiungere gli studi Rai per la conduzione della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”.

La casa nel bosco, dunque, rispecchia la semplicità di Antonella Clerici che ha trascorso la convalescenza, dopo l’operazione d’urgenza alle ovaie che ha recentemente subito.