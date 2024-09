La dieta di Milly Carlucci: cosa fa per rimanere in forma

Ecco la dieta che segue Milly Carlucci per essere sempre bellissima e in perfetta forma. Tutti i segreti della conduttrice.

Milly Carlucci è tornata in tv con la nuova edizione di Ballando con le stelle sfoggiando il suo fisico longilineo e sempre in perfetta forma. A 70 anni, la conduttrice è esattamente come quando aveva qualche anno in meno: i capelli sono sempre lunghi e vaporosi e il fisico, nonostante il tempo trascorso, non ha assolutamente nulla di diverso. Guardandola, si fa fatica a credere che sia nata nel 1954, ma la data di nascita sulla carta d’identità non mente.

Oltre ad essere molto amata per la professionalità e la serietà con cui conduce i suoi programmi, la Carlucci è molto amata dalle donne anche per la sua bellezza naturale, ma qual è il segreto della forma fisica della presentatrice di Ballando con le stelle?

La dieta di Milly Carlucci: ecco a cosa non rinuncia mai la conduttrice di Ballando con le stelle

Sono in tanti a chiedersi quale sia la dieta che segue Milly Carlucci per riuscire a mantenere una perfetta forma fisica e, a svelarlo, è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente che le ha dedicato anche la copertina in occasione dell’inizio della nuova edizione di Ballando.

La Carlucci, così, ha spiegato che ci sono alcuni alimenti che mangia quotidianamente ed altri, invece, che sono aboliti dal suo regime alimentare. “Niente latte e fino a 30 grammi di cioccolato al giorno», racconta Milly svelando, così, cosa è sempre presente nella dispensa della sua casa. «Insalatine? Affatto… Ho una nutrizionista bravissima che da tempo mi segue e mi ha guidato nel modo di mangiare: è vario, sano e ho anche migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine e al lattosio. Posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolato fondente al giorno“, ha detto ancora.

La Carlucci, inoltre, pur non bevendo latte, non rinuncia neanche al gelato avendo trovato la gelateria che riesce a soddisfare le sue esigenze: “E a Roma ho trovato un luogo dove fanno il gelato senza latte al cioccolato. Un sogno, sono un donna felice”. Milly, dunque, pur avendo un’ottima predisposizione genetica, segue un’alimentazione sana e adatta al suo stile di vita. Inoltre, grazie al tanto sport fatto quando era ragazza, la conduttrice sfoggia un fisico muscolarmente allenato come si intuisce quando indossa abiti più stretti o tailleur super eleganti.