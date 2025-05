Simona ventura, senza filtri, si lascia andare ad un doloroso racconto a Verissimo: Le parole della conduttrice.

Simona Ventura è tornata su canale 5 come opinionista dell’Isola dei Famosi 2025. Prima di affrontare la nuova avventura professionale, la conduttrice si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo parlando della propria carriera ma anche della propria vita privata. Mamma di Giacomo, Niccolò e Caterina, Simona Ventura, è sposata con Giovanni Terzi con cui è convolata a nozze dopo alcuni anni di fidanzamento.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha parlato anche del rapporto con il marito e del momento difficile che hanno affrontato per la malattia di Giovanni Terzi. Senza giri di parole, la Ventura ammette che è stata un momento complicato.

Simona Ventura e la malattia del marito Giovanni Terzi

«Nella vita le prove arrivano, e bisogna saperle superare. Quando nel 2020 a Giovanni è stata diagnosticata questa malattia, che aveva anche sua madre, gli ho detto: vedrai che riusciamo a fermarla. E in effetti la malattia, anche se non può regredire, sta rallentando, grazie alle terapie e alle cure ricevute dall’Ospedale San Matteo di Pavia». Con queste parole pronunciate nel salotto di Verissimo, la Ventura ha svelato come ha reagito di fronte alla diagnosi.

Della malattia, prima della Ventura, ha parlato anche Giovanni Terzi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha svelato che, dopo aver ricevuto la diagnosi, ha “provato una disperazione assoluta”. Dopo un mese di grande tristezza, però, il giornalista ha ritrovato la forza per reagire. Della stessa malattia, nel 2006, era stata colpita anche la mamma di Giovanni Terzi che è poi venuta a mancare nel 2010, ma di quale malattia soffre il marito di Giovanni Terzi?

«La dermatomiosite è una malattia infiammatoria di origine autoimmune, caratterizzata da un’infiammazione dei muscoli, e da lesioni tipiche della cute», si legge sul sito ISSalute dell’ Istituto Superiore della Sanità. In alcuni casi può colpire anche i singoli organi interni come i polmoni, il fegato e anche il cuore.

Nonostante la malattia, Giovanni Terzi vive serenamente il suo quotidiano accanto a Simona Ventura e ai loro figli formando una grande famiglia allargata. L’amore che unisce Terzi e la Ventura è ogni giorno più grande e come opinionista dell’Isola dei Famosi, la Ventura trova nel marito Giovanni con cui ha affrontato anche un momento complicato in luna di miele il suo più grande sostenitore come lo è anche lei per lui.