La figlia 21enne di Pavarotti e Nicoletta Mantovani è ormai la fotocopia della mamma: bellissima

La figlia 21enne di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani è diventata bellissima ed è la fotocopia della mamma.

Luciano Pavarotti è venuto a mancare nel 2007 lasciando un’immensa eredità artistica che la moglie Nicoletta Mantovani sta portando avanti con eventi ricordo. All’epoca, a piangere la scomparsa del grande tenore c’era anche Alice, la figlia che Pavarotti ha avuto con Nicoletta Mantovani che ha partorito nel 2003 al termine di una gravidanza davvero difficile. Quella della Mantovani, infatti, è stata una gravidanza gemellare a cui, però, è sopravvissuta solo Alice.

Oggi, l’unica figlia di Nicoletta Mantovani ha 21 anni ed è una giovane donna che, esattamente come il papà, ama la musica e l’arte. Cresciuta solo con la mamma, Alice sta portando avanti i propri studi e, come tutte le ragazze della sua età, si diverte a condividere la sua vita sui social. Proprio su Instagram ha così pubblicato alcune foto dalle quali è evidente l’incredibile somiglianza con mamma Nicoletta.

Alice: ecco com’è diventata la figlia di Nicoletta Mantovan e Luciano Pavarotti

Alice Pavarotti ha 21 anni e vive a Bologna dove si è trasferita per studiare Sviluppo e cooperazione internazionale. Il fratello gemello Riccardo, invece, non è riuscito a sopravvivere ed è morto subito dopo la nascita. Quando papà Luciano è morto, Alice era una bambina di 4 anni bellissima, con i capelli biondi e due grandi occhi. Quei lineamenti non sono affatto cambiati ed oggi, Alice è una ragazza dal fisico asciutto e snello e con un viso davvero bellissimo che ricorda tantissimo quello di mamma Nicoletta che si è rispostata con Alberto Tiranelli a distanza di anni dalla morte del tenore.

Cresciuta lontano dalle luci dei riflettori e dai paparazzi, la figlia di Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti ha avuto un’infanzia serena e tranquilla. Oggi che è cresciuta ha scelto di avere un proprio profilo Instagram dove pubblica tante foto in compagnia degli amici. Non mancano, tuttavia, anche scatti con mamma Nicoletta che, in occasione del 21esimo compleanno della sua bambina, lo scorso 13 gennaio, ha non solo pubblicato la foto che vedete qui in basso, ma anche una dolcissima dedica.

“21 anni fa è stato l’inizio di un viaggio fantastico, sei il dono più grande, sei una ragazza meravigliosa. Hai tanta strada da fare e la tua saggezza ti porterà lontano. Auguri amore mio”, le dolci parole della Mantovani che ha fatto di tutto per proteggere la figlia da gossip e pettegolezzi vari crescendo così una ragazza serena, solare, bellissima e con tanti sogni ancora da realizzare.