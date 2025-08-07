Famiglia Pitt in lutto: a 84 anni è morta Jane Etta, la madre dell’attore Brad Pitt. La notizia della sua scomparsa è stata riportata dal sito TMZ, poi confermata da People. La fonte, citata da entrambi i tabloid, è quella della nipote di Brad, Sydney Pitt, che mercoledì ha condiviso un post su Instagram in cui ha annunciato la morte di Jane: “Dolce nonna Jane Etta, non eravamo pronti a lasciarti andare, ma sapere che ora sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere rende tutto un po’ più facile”.

Una vita lontana dai riflettori

Il post di Sidney prosegue: “Riusciva a tenere il passo con tutti i 14 nipoti senza perdere un colpo. Non c’era limite all’amore che dava, e tutti quelli che la incontravano lo sentivano. Non so come potremmo andare avanti senza di lei. Siamo stati davvero fortunati ad averla amata e so che continuerà a vivere attraverso ognuno di noi”. L’attore, tramite il suo portavoce, ha invece preferito non commentare la scomparsa della madre.

L’attore, insieme al fratello Doug e alla sorella Julie, sono cresciuti a Springfield, nel Missouri. Il padre, William Alvin, è di origini inglesi ed è dirigente in una ditta di trasporti, mentre la madre Jane è stata consigliere scolastico. Jane era molto legata al figlio ed era considerata il punto di riferimento dell’intero clan Pitt. Estremamente riservata, la madre dell’attore era apparsa solo in rare occasioni pubbliche, a volte sul red carpet accanto al marito e alla star hollywoodiana. Nel 2009, Brad, Doug e Julie hanno contribuito a donare 1 milione di dollari a un ospedale del Missouri, aprendo una nuovo reparto dedicato alla loro mamma, il Jane Pitt Pediatric Cancer Center.