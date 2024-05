La moglie di Robert Downey Jr., Susan, spiega la “regola delle due settimane” che mantiene forte il loro matrimonio di 18 anni: “Non passiamo più di due settimane senza vederci e senza che la famiglia stia insieme”, ha detto Susan Downey a People.

Oppenheimer, vincendo l'Oscar al miglior attore non protagonista, il Golden Globe per il miglior attore non protagonista e il BAFTA al miglior attore non protagonista. Ha fatto il suo debutto cinematografico all'età di 5 anni nel film Pound (1970) di suo padre Robert Downey. Downey Jr. è apparso in Saturday Night Live (1985-1986), Chaplin (1992), Natural Born Killers (1994), Gothika (2003), Tropic Thunder (2008), il franchise di Sherlock Holmes (2009-oggi) e Data di scadenza (2010). Downey Jr. è meglio conosciuto per aver interpretato Iron Man nel Marvel Cinematic Universe (2008-2019). Robert Downey Jr. è un attore e produttore americano. Nel 2023 ha recitato nel film di Christopher Nolan

Robert Downey Jr. e sua moglie Susan non tengono mai la famiglia separata per più di 14 giorni consecutivi.

“Abbiamo una regola delle due settimane, che spesso sembra troppo lunga, ma non passiamo più di due settimane senza vederci e senza che la famiglia stia insieme”, dice Susan nel nuovo numero di PEOPLE, che mette in risalto le qualità dell’attore. Premio Oscar per Oppenheimer.

Aggiunge Susan, che ha il figlio Exton, 12 anni, e la figlia Avri, 9 anni, con il marito di 18 anni: “Fortunatamente preferiamo essere un circo itinerante quando possiamo esserlo”. (Downey è anche il papà del musicista Indio, 30 anni, avuto da un precedente matrimonio.)

Ma la vita a volte riserva delle sorprese, così come la carriera di attore di Downey, che può portarlo in luoghi remoti per vari progetti.”Mantieni la regola di base di due settimane, e poi non provi a pensare troppo in avanti, perché gran parte di ciò che facciamo è stranamente imprevedibile”, continua Susan, “Non si sa mai.”

“Qualcuno potrebbe ammalarsi, o potrebbe esserci una chiusura, o questo o quello. “Quindi devi solo avere alcune cose di base a posto, e poi devi essere disposto a fluire con il resto”, dice Susan.

Downey apprezza la felice vita familiare che hanno costruito insieme. “Onestamente mi dà qualcosa di positivo a cui collegare la mia nevrosi”, scherza.

Susan, originaria dell’Illinois, che ha incontrato Downey mentre girava il thriller del 2003 Gothika, da lei prodotto, sottolinea che il suo programma è un po’ più semplice di quello di suo marito.

Per il suo primo progetto dopo la vittoria dell’Oscar all’Oppenheimer, Downey trascorre un bel po’ di tempo davanti alla telecamera – nei panni di quattro personaggi diversi per l’esattezza – nella serie della HBO The Sympathizer, che debutterà il 14 aprile. La serie di spionaggio è basata sul Romanzo bestseller del 2015 di Viet Thanh Nguyen.