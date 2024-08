La nipote 26enne di Grace Kelly (figlia di figlia di Stephanie di Monaco) è stupenda: fotocopia della nonna

La nipote 26enne di Grace Kelly e figlia di Stephanie di Monaco è identica alla nonna: una bellezza mozzafiato.

Grace Kelly è stata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Con il suo fascino aveva conquistato prima Hollywood e, successivamente, il Principe Ranieri che ha sposato e con cui ha avuto tre figli: Carolina, Alberto e Stephanie. La storia della Principessa Grace è quella di una favola moderna che, ancora oggi, fa sognare tutti.

Dopo la morte di Grace Kelly avvenuta in seguito ad un terribile incidente stradale, a portare avanti il suo ricordo sono i figli che non perdono mai occasione per omaggiarla. Oggi, però, a diffondere nel mondo il nome di Grace Kelly sono anche le nipoti che hanno ereditato da lei la sua bellezza. In particolare, la figlia di Stephanie di Monaco, attraverso una foto, ha lasciato il mondo a bocca aperta per l’incredibile somiglianza con nonna Grace.

Camille Gottlieb identica a nonna Grace Kelly: la bellezza è di famiglia

Carolina ricorda tantissimo la madre ma oggi tra i tanti nipoti, la figlia di Stephanie lascia il mondo a bocca aperta per l’incredibile somiglianza con la nonna. Lei è Camille Gottlieb ed è la figlia di Stéphanie e dell’ex guardia di palazzo Jean Raymond Gottlieb. La giovane ha 26 anni, vive lontano dalle luci dei riflettori e lavora anche per un ente di beneficenza contro la guida in stato di ebbrezza.

Pur avendo scelto di avere un profilo più basso rispetto alla madre e agli altri cugini, Camille è molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta più di 114mila follower che amano vedere le foto che pubblica. La ragazza, infatti, ama condividere immagini della sua quotidianità e tra le tante foto a stupire sono soprattutto gli scatti col suo bellissimo viso.

Come potete vedere dall’immagine qui in alto, infatti, Camille sfoggia non solo la sua indiscutibile e naturale bellezza, ma anche l’assoluta somiglianza con nonna Grace da cui ha ereditato i lineamenti dolci e delicati. Anche lo sguardo amorevole ricorda tantissimo quella dell’indimenticabile attrice che, per amore, decise di dire addio alla propria carriera, trasferendosi definitivamente nel Principato di Monaco.

Camille, inoltre, assomiglia molto anche alla madre Stephanie che ha recentemente ceduto alla chirurgia estetica e che ha avuto altri due figli, Pauline e Louis, nati dal primo matrimonio con l’ex guardia del corpo Daniel Ducruet e che sono legatissimi alla sorella.