Anticipazioni La Promessa: in arrivo tensione e colpi di scena. Attenzione alla puntata di oggi: segui la Soap su Rete4!

Negli episodi della soap opera “La Promessa” in onda dal 31 marzo al 6 aprile 2025 su Canale5, si preannunciano eventi drammatici e colpi di scena che terranno incollati gli spettatori. La trama si infittisce con relazioni complicate e segreti inconfessabili, caratterizzando ulteriormente le vite dei protagonisti. In particolare, un grande intreccio sarà quello che vedremo nella puntata di odierna, di venerdì 4 aprile, quando ci avviciniamo alla chiusura della settimana.

La settimana è iniziata con un momento di tensione durante una cena di bentornato a Manuel e Curro. Catalina, la marchesina dal cuore nobile, decide di presentarsi con Adriano, ma la situazione è carica di imbarazzo. La madre di Adriano, Cruz, non perde l’occasione di sottolineare le differenze sociali tra i due, evidenziando in modo scontroso che gli abiti eleganti del giovane provengono da Pelayo, un mezzadro. Queste parole non fanno altro che aumentare il disagio di Adriano, che si sente sempre più oppresso dalle aspettative sociali e dalla sua posizione.

Nel frattempo, Lope, Simona e Candela, tre personaggi che incarnano la speranza e l’intraprendenza, si uniscono per organizzare una raccolta fondi a favore di Virtudes, una donna che ha recentemente perso il suo lavoro. La loro intenzione è di rilanciare la produzione di marmellate, ma Virtudes, spaventata all’idea che Don Lorenzo possa intervenire e creare problemi, chiede loro di desistere. Questo mette in luce il conflitto tra il desiderio di autonomia e le restrizioni imposte dalla società.

La puntata di 4 aprile

Sentiamo l’ansia crescente per la fuga di Martina dal manicomio, una notizia che si diffonde rapidamente tra i residenti della tenuta. La tensione è palpabile, poiché tutti si interrogano su dove possa essere nascosta la giovane marchesa. I cuochi, preoccupati per il suo benessere, si affaccendano per cercare informazioni, mentre Santos, il valletto, dimostra una preoccupante indifferenza, insinuando che la fuga di Martina possa essere sintomo di una malattia mentale più grave. Questa affermazione getta ombre sul suo personaggio, suggerendo che ci potrebbe essere di più dietro il suo atteggiamento cinico.

La decisione di Catalina di accettare le scuse di Cruz mette Adriano in una posizione di imbarazzo. Dopo aver riflettuto a lungo, il giovane decide di terminare la loro relazione, lasciando Catalina distrutta. La giovane si ritrova a piangere sulla spalla di suo fratello, un’immagine che simboleggia la vulnerabilità e la fragilità dei legami familiari e romantici.

Infine, Ayala comunica a Curro e Margarita che non procederà contro Martina, ma il conte nasconde una novità scioccante per la marchesina al suo ritorno. Questo colpo di scena promette di rivelare ulteriori complotti e segreti, mentre Petra trova prove incriminanti contro Santos, complicando ulteriormente la situazione. Cruz, nonostante le scuse fatte a Catalina, è sopraffatta dall’ansia e decide di annullare il concerto per Manuel, riflettendo il suo stato d’animo instabile.