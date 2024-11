La Promessa, trame spagnole. Abel muore ucciso?

Spoiler clamorosi sulle trame spagnole de La promessa: Abel potrebbe essere atteso da un destino crudele. Ecco cosa accadrà.

I colpi di scena de La promessa non sono ancora finiti e, come svelano le trame spagnole, nelle prossime puntate della soap opera che, da canale 5 è passata a Rete 4, gli abitanti della tenuta saranno alle prese con nuovi guai che potrebbero portare ad un epilogo davvero tragico, soprattutto per uno dei protagonisti. Stando agli spoiler spagnoli, infatti, la vita di Abel potrebbe essere seriamente in pericolo a causa di un nuovo gesto sconsiderato di Jimena.

Nel frattempo, mentre Manuel e Jana scopriranno il gesto folle della duchessa, verranno a galla nuovi segreti, rimasti nascosti per troppo tempo e che porteranno a delle conseguenze devastanti per tutte le persone coinvolte. Per Jimena, dunque, il momento della verità potrebbe metterla con le spalle al muro.

La promessa trame spagnole: il destino di Jimena e e Abel

Dopo tante bugie e misteri, per i protagonisti de La promessa, come anticipano le trame spagnole, è finalmente arrivato il momento delle confessioni. Tuttavia, se Endless Love si sta avviando verso il gran finale, la soap opera spagnola di rete 4 regalerà ancora tante emozioni e sorprese ai telespettatori italiani. Nelle puntate future, Abel rivelerà a Manuel e Jana di essere sposato, mentre l’erede del marchesato confesserà di essere innamorato di un’altra donna.

Jimena, invece, avrà le ore contate perché il dottor Bueno, stanco di mentire e di coprire tutte le sue bugie, confesserà che, in realtà, Jimena non è mai stata incinta e che ha finto un aborto per evitare di raccontare la verità. Il dottore, però, non si limiterà solo a smascherare Jimena, ma ammetterà di essere stato suo complice nell’organizzazione dell’inganno. Il dottore, inoltre, rivelerà anche che Jimena ha provato ad ucciderlo. Quando quest’ultima e Manuel scopriranno quanto fatto dal dottore, non sapranno come comportarsi.

La priorità di Jimena, tuttavia, sarà soprattutto salvare il matrimonio e proverà a fare di tutto per non perdere Manuel il quale, invece, essendo innamorato di un’altra donna, proverà a cogliere la palla al balzo per mettere un punto definitivo al matrimonio. L’uomo, infatti, deciso a riprendere in mano la propria vita stando lontano da Jimena, tenterà di sfruttare le confessioni del dottor Bueno per annullare definitivamente il vincolo matrimoniale.

Anche i marchesi cercheranno di capire come agire e proveranno a contattare i consuoceri per metterli al corrente di quanto fatto dalla figlia.