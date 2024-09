La rosa della vendetta anticipazioni 29 settembre: chi scompare nel nulla

La rosa della vendetta, le anticipazioni della puntata in onda domenica 29 settembre: un personaggio chiave scompare nel nulla.

Puntata imperdibile quella de La rosa della vendetta in onda domenica 29 settembre, in prima serata su canale 5. La serie turca continua ad appassionare il pubblico che, nella prossima puntata, resterà con il fiato sospeso per la scomparsa di uno dei personaggi chiave. Nell’ultima puntata trasmessa, Zafer è stata smascherata davanti ad Armagan che ha scoperto tutta la verità su Gulcemal, abbandonato dalla madre quando era un bambino. Sconvolto, Armagan ha lasciato la casa di famiglia lasciando nella disperazione Zafer.

Deva, invece, dopo aver ascoltato le confessioni di Gulcemal sul suo passato, ha deciso di aiutarlo nella sua battaglia contro Zafer. Nella prossima puntata, però, Deva vivrà un momento terribile le cui conseguenze preoccuperanno tutti, in primis Gulcemal che prova per lei un interesse che va oltre il semplice affetto.

La rosa della vendetta anticipazioni: Deva ad un bivio, cosa farà Gulcemal?

Come svelano le anticipazioni de La rosa della vendetta, nella puntata in onda domenica 29 settembre, Mert rivelerà a Deva che Vefa sa che erano fidanzati anche se l’uomo non ha ancora svelato la verità a Gulcemal per paura di far soffrire Gulendam di cui è perdutamente innamorato.

Gulcemal mostra a Deva il contenitore con le armi degli uomini della casa promettendole che non saranno usate mai più. Poi le fa firmare il contratto con cui danno il via alla collaborazione creando il marchio “Deva”. Mentre sta tornado al paese, Deva viene portata da alcuni uomini a casa di Zafer che le ordina di far tornare a casa Armagan entro il giorno successivo, se non vuole che Gulcemal scopra del fidanzamento tra Deva e Mert.

Tornata a casa, il padre si mostra contrario alla sua collaborazione con Gulendam e le intima di chiudere immediatamente tutti i rapporti e di essere pronto a tagliare tutti i ponti con lei, in caso decidesse di proseguire la collaborazione commerciale. Deva ha così una brutta litigata con il padre che, in un impeto di rabbia, le dice che quella casa non è un orfanotrofio, e Deva, ferita dalle sue parole, va via e fa perdere le proprie tracce insieme ad Armagan.

Dei due ragazzi, non si sa più nulla e Gulcemal, visibilmente preoccupato, d’accordo con tutti, decide di spargere la voce della sparizione dei due. Gulendam, nel frattempo, origlia una litigata tra Mert e Vefa e scopre che il marito stava per sposare Deva.