La Rosa della Vendetta anticipazioni: Gulcemal si suicida, cosa accadrà

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata 10 novembre 2024: tragico epilogo per Gulcemal, ecco cosa accadrà nel penultimo episodio.

La fine de La rosa della vendetta è sempre più vicina e i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori nella penultima puntata sono davvero tanti. Tutti i nodi sono stati sciolti nella puntata de La rosa della vendetta trasmessa il 3 novembre, ma le emozioni e le sorprese saranno ancora tante nelle prossime puntate. Al centro di tutto ci sarà Gulcemal, la sua storia con Deva e il rapporto con il resto della famiglia che sembra ormai compromesso.

Deluso da tutto ciò che ha scoperto come la verità sul vero padre di Deva che, altri non è che il suo peggior nemico ovvero l’uomo per cui mamma Zafer aveva abbandonato la sua famiglia e che lui ha ucciso quando era solo un bambino, Gulcemal si sentirà con le spalle al muro al punto da prendere una decisione estrema.

La rosa della vendetta anticipazioni: il gesto estremo di Gulcemal

Le anticipazioni della puntata de La rosa della vendetta in onda domenica 10 novembre svelano che Gulcemal, stanco della situazione con la propria famiglia, deciderà di fare un gesto estremo sperando che sia la soluzione a tutti i problemi. Una decisione che arriverà dopo tre cocenti delusioni che riceverà da alcune delle persone più importanti della sua vita. La prima sarà quella che gli darà Deva: quest’ultima, infatti, gli scriverà una lettera spiegandogli che, pur amandolo, non potrà mai stare con lui perché finirebbero solo di farsi del male.

Gara, inoltre, rivelerà a Gulcemal la verità sul suo nome, che è Firuze, e sul suo passato. La donna, non sapendo dove andare, chiederà ospitalità a Deva ma sarà rifiutata anche da quest’ultima. La donna, tuttavia, non si arrenderà e aspetterà fino a farle cambiare idea.

La delusione più grande, però, sarà quella che riceverà da Zafer con la quale pensava di poter recuperare un rapporto. La donna, però, ribadirà di non averlo mai amato maledicendo di essere sua madre. Parole durissime quelle della donna che spezzeranno ancora una volta il cuore di Gulcemal che, non avendo più ragioni per continuare a vivere, si lancerà nel vuoto da una scogliera.

Mert e Gülendam, nel frattempo, penseranno di fuggire insieme mentre Deva arriverà a prendere una decisione importante per il suo futuro: la giovane, infatti, svelerà al padre e alla sorella l’intenzione di andare via per poter ricominciare altrove e ritrovare un po’ di serenità dopo tutto ciò che ha vissuto. Deva, nel frattempo, arriverà al porto insieme a Cemal, il figlio che ha avuto da Gulcemal senza che lui lo sapesse.