La rosa della vendetta anticipazioni: chi tenta il suicidio

La rosa della vendetta anticipazioni prossima puntata: colpo di scena drammatico nella serie turca, ecco chi tenta il suicidio.

Le anticipazioni della prossima puntata de La rosa della vendetta promettono emozioni forti per gli appassionati della serie turca che, puntata dopo puntata, regala grandi colpi di scena. Dopo aver combattuto contro Gulcemal con tutte le sue forze, Deva ha capito di essersi innamorata al punto da aver accettato di vivere il resto della sua vita al suo fianco sfidando anche il potere di Zafer che, pur avendo rischiato di morire, continua ad essere assetata di vendetta.

Gulendam, invece, scoperta la verità su Mert e Deva, dopo essersi sentita presa in giro dal marito, ha deciso di fidarsi totalmente di lui e di dichiarare guerra a Deva, anche a costo di andare contro il fratello. Nella prossima puntata, però, la situazione precipiterà e l’epilogo potrebbe essere davvero tragico per uno dei protagonisti.

Anticipazioni La rosa della vendetta: il gesto choc di Gulendam

Nelle ultime puntate trasmesse da canale 5 de La rosa della vendetta, Gulendam ha avuto una vera evoluzione. Dopo aver mostrato il lato più fragile, ha tirato fuori un carattere forte e determinato per difendere il matrimonio con Mert. Proprio nel corso della prossima puntata, come svelano le anticipazioni, Gulendam arriverà anche a compiere un gesto choc per difendere il marito contro cui si scaglierà Gulcemal.

Zafer, appresa la notizia del matrimonio tra Gulcemal e Deva, pur essendo ancora in ospedale, chiamerà il figlio e gli svelerà che Mert è l’ex fidanzato di Deva. Una confessione che spezzerà il cuore a Gulcemal che chiamerà Vefa ordinandogli di portare Mert alla scogliera. Gulendam, convinta che il fratello voglia uccidere Mert, gli invierà un messaggio dicendogli che, se farà del male al marito, anche lei andrà via per sempre.

Disperata, Gulendam, così, tenterà il suicidio tagliandosi le vene. A trovarla in una pozza di sangue saranno Gara e Canan che chiameranno subito i soccorsi. Trasportata d’urgenza in ospedale, la vita di Gulendam e quella del bambino che porta in grembo saranno in pericolo. Gulcemal correrà così al capezzale della sorella e, parlando con i medici, scoprirà che le sue condizioni sono disperate.

Ibrahim, nel frattempo, svelerà a Cara che Mert è a conoscenza della sua vera identità ovvero che lei è la madre di Deva e che potrebbe usare questo segreto per scatenare l’ennesima guerra con Gulcemal e ottenere un beneficio personale.