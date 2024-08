La Royal Family si allarga, l’annuncio più bello e la notizia ufficiale

La Royal Family si allarga ancora: dopo vari momenti difficili, arriva finalmente la notizia ufficiale che scatena l’entusiasmo del mondo.

L’arrivo di un bambino, in qualsiasi famiglia, rappresenta non solo una gioia, ma anche un nuovo inizio e così accade anche nelle famiglie reali soprattutto quando una nascita arriva in seguito a momenti davvero difficili. La malattia ha recentemente colpito la Royal Family e sono stati diversi i momenti che hanno fatto pensare al peggio.

La Principessa, infatti, è stata per molto tempo lontana dalla propria famiglia a causa dei problemi di salute che, fortunatamente, sono stati superati. Il ritorno a casa della reale ha fatto esplodere di gioia non solo la Royal Family ma anche il mondo che era in apprensione per lui. Oggi, inoltre si può gioire anche per l’arrivo di una piccola principessa.

Royal Family: è nata la principessa Margherita, grande gioia a Corte

La Famiglia Reale di Monaco ha affrontato un periodo davvero difficile a causa della malattia della Principessa Charlene che, a causa di un’infezione che ha messo a rischio la sua vita, è stata lontana dai figli e dal marito per diverso tempo. Charlene è riuscita a superare i gravi problemi di salute, cosa che ha scatenato un grande entusiasmo a corte che, oggi, festeggia anche la nascita della principessa Margherita che è venuta al mondo il 24 luglio al Third Order Hospital di Monaco e che ha reso Carolina nonna per la quarta volta.

Margherita è la quarta figlia di Ernst August Jr, figlio di Ernst August di Hannover, terzo marito di Carolina dal quale non ha mai divorziato. La nascita di Margherita è stata annunciata dal magazine tedesco Bunte diventando immediatamente virale in tutto il mondo. Oltre alla nuova arrivata, la coppia ha anche altri tre figli: la Principessa Elisabetta, il Principe Welf August e la Principessa Eleonora.

La piccola Margherita è stata accolta con gioia dall’intera famiglia che ha ricevuto anche gli auguri delle altre case reali. I genitori di Margherita vivono in Austria e conducono una vita normale: lui lavora nel settore bancario mentre lei è una stilista che, tuttavia, non ha mai avuto un ottimo rapporto con tutti i reali. Secondo alcune voci di corridoio, infatti, pare che Ernst August di Hannover, per il figlio, desiderasse una compagna con origini nobili. Tra padre e figlio, infatti, pare che, ancora oggi, non ci sia un buon rapporto.