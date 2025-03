C’è stato un nuovo colpo di scena nello studio di Uomini e Donne, che riguarda stavolta la scelta del tronista Gianmarco.

Il famoso dating show è riuscito, sin dal primo momento, a catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Negli anni ci sono state numerose storie d’amore nate in quello studio e che hanno appassionato i telespettatori.

In modo del tutto inatteso, Gianmarco ha fatto un gesto che ha colto di sorpresa tutti. Ecco cosa è accaduto nello specifico.

Il gesto di Gianmarco a Uomini e Donne

Sarebbe arrivata una notizia che riguarda il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne. Il tronista è entrato in quello studio televisivo in primis come cavaliere e ha iniziato a corteggiatore la bellissima Martina, che alla fine ha però scelto Ciro ed è uscita dal programma con lui. Maria De Filippi ha così dato a Steri la possibilità di diventare tronista e per lui sono arrivate migliaia di ragazze, tutte in procinto di conoscerlo. In queste ore ci sarebbero però stati dei colpi di scena sul trono di Gianmarco, dato che la sua migliore amica avrebbe lanciato una segnalazione su una delle sue corteggiatrici.

L’indiscrezione è arrivata dall’esperta di gossip Deianira Marzao, che ha condiviso le parole della ragazza sui social. “La migliore amica del trono Gianmarco Steri segue su Instagram la corteggiatrice Francesca Polizzi“, si legge sulle sue Instagram stories, “Non lo trovo corretto nei confronti delle altre due“. Il pubblico di Uomini e Donne si è così diviso in due: alcuni ritengono infatti che questo dettaglio non vada a influenzare la scelta di Gianmarco, mentre altri vedono questo gesto come un chiaro indizio su chi possa essere la sua corteggiatrice preferita.

Del resto, Francesca è considerata da tempo una delle donne più in sintonia con Steri, soprattutto perché le loro esterne sono state cariche di emozioni e sentimenti. Il tronista ha inoltre più volte affermato di voler fare una scelta sincera e dettata dal suo cuore, anche se molti utenti del web hanno detto che le altre due corteggiatrici potrebbero sentirsi svantaggiate per via di questo indizio social che sta ormai circolando da giorni. Al momento non si sa se la redazione di Uomini e Donne interverrà sulla questione, ma per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate.