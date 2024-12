La stanza accanto: trailer, cast e trama del nuovo film di Pedro Almodóvar

Il 5 dicembre esce in sala La stanza accanto, il nuovo attesissimo film di Pedro Almodóvar. La pellicola è stata presentata in anteprima all’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo il Leone d’oro al miglior film.

Dopo Madres Paralelas (2021) e il cortometraggio Strange Way of Life (2023), Pedro Almodóvar firma la sceneggiatura e la regia del suo primo film in lingua inglese, La stanza accanto. L’opera del regista spagnolo è l’adattamento cinematografico del romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez.

Il film, che affronta il delicato tema dell’eutanasia, sta raccogliendo pareri estremamente positivi da parte della critica di tutto il mondo, alimentando la grande attesa attorno alla pellicola, come del resto accade spesso per le produzioni firmate Almodóvar. Il film uscirà nelle sale italiane il 5 dicembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

La stanza accanto: trama e trailer del film

Il film racconta la storia di due donne, Ingrid e Martha, che condividono da diversi anni una particolare amicizia. Ingrid è una scrittrice di successo, la cui ultima opera racconta la propria incapacità di comprendere e accettare la morte. Martha, invece, è una corrispondente di guerra affetta da un cancro in fase terminale, curabile forse con una terapia sperimentale. Intanto, però, la donna si è abituata all’idea di dover morire ricorrendo al suicidio assistito.

Martha, non potendo affidarsi al rapporto con la figlia, che le appare irrimediabilmente compromesso, decide di coinvolgere l’amica Ingrid, chiedendole di poter soggiornare nella stanza accanto alla sua durante questo periodo complicato.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 5 dicembre.

La stanza accanto: il cast del film

Il cast che Almodóvar ha deciso di dirigere è di altissimo livello. Spicca, infatti, la presenza di due attrici premio Oscar come Tilda Swinton e Julienne Moore, che interpretano rispettivamente i ruoli di Martha e Ingrid. Nel cast troviamo anche l’attore e regista John Turturro (Il grande Lebowski, Gloria Bell, Gigolò per caso), Alessandro Nivola (I molti santi del New Jersey, American Hustle), Juan Diego Botto (The Suicide Squad – Missione suicida), Raúl Arévalo (La isla mínima) e Alex Høgh Andersen (Vikings).