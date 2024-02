La volta buona, Pippo Balistreri: “Ho fatto 41 Sanremo, solo in 3 non mi hanno voluto”

Pippo Balistreri, ospite nel popolare programma televisivo “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, ha raccontato alcune cose interessanti riguardo alla sua assenza da alcune edizioni del Festival di Sanremo.

Nonostante abbia partecipato a ben 41 edizioni del Festival di Sanremo nel corso della sua carriera, Balistreri ha svelato di non essere stato chiamato solo a 3 edizioni specifiche. In particolare, ha menzionato la sua assenza nel famoso Sanremo della Carrà, durante il quale non era presente sul palco del festival.

Le ragioni di questa assenza, come ha spiegato Balistreri durante l’intervista, sono da ricercare nelle dinamiche personali e organizzative dell’epoca. Secondo le sue parole, durante quegli anni non andava d’accordo con alcune persone coinvolte nell’organizzazione del Festival di Sanremo. Questo contrasto di opinioni e divergenze personali ha portato alla sua esclusione da quegli eventi specifici.

Un altro motivo citato da Balistreri per la sua assenza da alcune edizioni del Festival di Sanremo è stata la presa in mano del festival da parte di Aragozzini in quegli anni. Balistreri faceva invece parte del team di Ravera in quegli anni, un’associazione che ha giocato un ruolo significativo nell’organizzazione di diversi festival. Tuttavia, a causa di questa affiliazione e delle tensioni interne al team, gli è stato detto di non partecipare alle edizioni del 1990 e 1991.

La vicenda con Loredana Bertè

Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo Pippo Balistreri ha menzionato un momento particolare che coinvolgeva Loredana Bertè durante l’edizione del 1985 del festival.

Balistreri ha raccontato che durante quella memorabile edizione, Loredana Bertè si presentò sul palco con il pancione. Prima di entrare in scena, sia lui che la Bertè si presentarono indossando cappotti, ma una volta sul palco, la cantante tirò via il cappotto di corsa, rivelando il suo pancione al pubblico. Questo gesto inaspettato ha sorpreso molti spettatori e anche Balistreri, che ha ammesso di non aver pensato che potesse succedere una cosa del genere.

Questo episodio ha contribuito a rendere ancora più memorabile quella particolare edizione del Festival di Sanremo, con Loredana Bertè che ha sorpreso il pubblico con la sua spontaneità e audacia.