L’annuncio a sorpresa dopo le nozze: il colpo di scena tra Oradei e Manila Nazzaro

Dopo il matrimonio, arriva l’annuncio a sorpresa per i fan di Manila Nazzaro e Stefano Oradei: ecco cosa sta accadendo.

Non è mai troppo tardi per essere felici e trovare il vero amore e la favola che stanno vivendo Manila Nazzaro e Stefano Oradei ne è la prova. Dopo aver sofferto entrambi per amore, hanno colto al volo l’occasione che la vita gli ha offerto facendoli incontrare. Lei si è così messa alle spalle la relazione con Lorenzo Amoruso, finita male dopo i progetti matrimoniali e lui ha chiuso definitivamente il capitolo Veera Kinnunen con cui è stato fidanzato ben undici anni.

Un incontro fatidico quello dell’ex Miss Italia e dell’ex maestro di Ballando con le stelle che ha avuto il giusto coronamento lo scorso maggio quando si sono giurati amore eterno diventando ufficialmente marito e moglie. A distanza di pochi mesi dalle nozze, però, le sorprese non finiscono come testimonia un recente annuncio di lei.

L’annuncio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei che scatena il web

E’ tutto perfetto nella vita di Manila Nazzaro che, dopo aver sofferto tanto sia per amore che per le malattie che ha dovuto affrontare, è finalmente felice accanto ai suoi uomini. L’ex Miss Italia, infatti, è amata e coccolata non solo del marito Stefano Oradei, ma anche dai figli Francesco e Nicholas, nati dal primo matrimonio con Francesco Cozza. Tuttavia, pur essendo già mamma, la showgirl non nasconde che, per avere il puzzle completo, sarebbe bello allargare ancora la famiglia con il frutto del suo amore con Oradei che non è ancora papà.

“Se Dio vorrà noi lo accoglieremo“, ha confessato lei scatenando l’entusiasmo dei fan che, dopo aver seguito la sua storia anche durante i sei mesi che ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip, sperano di poterla vedere nuovamente con il pancione.

Il desiderio del terzo figlio è dentro Manila che ha provato a diventare ancora mamma anche durante la storia con Lorenzo Amoruso con cui, però, ha vissuto il dramma dell’aborto spontaneo. L’annuncio della Nazzaro, dunque, apre nuovi scenari sulla vita della coppia che, per il momento si sta godendo la prima estate da marito e moglie lasciando fare al destino.

“Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre”, aveva detto in un’intervista rilasciata a Di Più Tv.