Malattia Manila Nazzaro: dal morbo di Baseodw al carcinoma, il periodo buio della showgirl

Qual è la malattia di Manila Nazzaro? Dal morbo di Baseodw al carcinoma, la showgirl ha dovuto affrontare un periodo davvero buio.

Sempre bellissima, sorridente e in perfetta forma, Manila Nazzaro, in passato, ha dovuto affrontare anche la malattia che si è abbattuta improvvisamente sulla sua vita e contro la quale ha combattuto con forza e determinazione riuscendo a sconfiggerla. Forte, coraggiosa e determinata, la Nazzaro non si è mai arresa per se stessa, ma anche per i suoi bambini, Francesco e Nicholas, nati dal matrimonio con Francesco Cozza.

A raccontare la lotta contro la malattia, in più interviste, è stata la stessa ex Miss Italia che ha così sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione dando una speranza a chi sta affrontando quella che è stata la sua battaglia, ma qual è la malattia contro cui ha combattuto la Nazzaro?

Malattia Manila Nazzaro: che cos’è il morbo di Baseodw e che tipo di carcinoma ha avuto

Nel 2013, Manila Nazzaro ha scoperto di avere il morbo di Basedown-Graves, una patologia autoimmune che colpisce la tiroide. A causa del morbo, la Nazzaro, in pochissimo tempo, è ingrassata quasi 20 kg e si è sottoposta ad un’operazione chirurgica che, per un lungo periodo, l’ha resa afona. Per la Nazzaro è stato un momento difficilissimo a causa del quale ha pensato anche di dover abbandonare definitivamente il lavoro.

“Ho affrontato questi momenti da sola. Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. I primi mesi sono stata completamente afona. Avevo preso 20 chili, la gente mi dava della grassa”, ha dichiarato la Nazzaro in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo.

Sconfitto il morbo di Basedown-Graves, negli anni successivi, la Nazzaro ha affrontato un altro momento durissimo a causa della scoperta di un carcinoma all’utero. Tra il 2017 e il 2018, la showgirl si è ritrovata a dover fare i conti con il cancro, con la perdita del lavoro a Mezzogiorno in famiglia, ma anche a gestire quello che, all’epoca, era l’inizio della storia d’amore con Lorenzo Amoruso, oggi finita.

“La vita mi ha insegnato che se hai paura di vivere, non vivi. Allora ben venga cadere, ricadere e ci si rialza sempre finche tu vuoi bene”, ha detto, poi, la showgirl dopo aver sconfitto la malattia e aver vissuto l’importante esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi, Manila Nazzaro sta bene, è serena, felice e innamorata del marito Stefano Oradei con cui dà vita anche a simpatici siparietti sui social.