Laura Pausini, look sporty chic alle nozze d’oro dei genitori: ecco quali abito ha scelto, la 50enne è bellissima.

Icona della musica italiana nel mondo, Laura Pausini è tra le artiste di maggiore successo. Dalla vittoria di Sanremo nel 1993 ad oggi la cantante emiliana ha scalato le classifiche italiane e non solo, ed è titolare di diverse hit oggi considerate degli evergreen. Inoltre ha ottenuto alcuni riconoscimenti internazionali importanti che le hanno conferito una certa popolarità a livello mondiale. Nonostante il successo Laura Pausini non ha mai dimenticato le sue origini, è rimasta con i piedi per terra e ha dato sempre priorità agli affetti.

In primis alla figlia Paola, nata dall’unione con il chitarrista e produttore musicale Paolo Carta. La cantante è anche molto legata ai suoi genitori e alla sorella Silvia, con cui ha un rapporto speciale anche se spesso il lavoro le porta a stare lontano per lunghi periodi. Molto attiva sui social Laura racconta la sua quotidianità professionale, e occasionalmente quella privata. Tra post e storie non manca di mostrarsi nel ruolo di mamma, moglie anche di figlia.

Nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto che la ritrae alle nozze d’oro dei genitori, evento celebrato 5 anni fa. Proprio in occasione dei 55 anni la cantate ha rinnovato gli auguri a mamma Gianna e papà Fabrizio. Gli scatti rievocano la festa che Laura e Silvia hanno organizzato per i loro genitori, festa che è avvenuta un anno dopo il Covid e per questo è stata intima e alla presenza di poche persone. C’erano tuttavia gli affetti più cari, e oltre alle figlie anche i nipoti.

Laura Pausini, look elegante e sobrio per le nozze d’oro dei genitori

Per le nozze d’oro dei genitori Laura Pausini ha scelto un look elegant e sobrio, un outfit composto che le ha permesso di mantenere un basso profilo. Maglia e pantaloni bianchi e blazer grigio con una spilla a forma di rosa in vista, scarpe con tacco beige e accessori non eccentrici. A completare il look i capelli sciolti, effetto naturale e un make up acqua e sapone.

Anche la sorella Silvia ha optato per un outfit total white, una scelta mirata perfetta per affiancare la mamma che portava un semplice abito panna con accessori floreali e un capello con tanto di veletta. Le immagini delle nozze d’oro mostrano il momento di gioia della famiglia Pausini. La cantate ha infatti celebrato quest0 ambito traguardo dei genitori con un post dedicato alla famiglia e alla determinazione della coppia di essere riuscita a rimanere insieme nonostante i tanti momenti difficili che ha dovuto superare:

“Gianna e Fabrizio: i loro nomi si sono uniti il 14 marzo del 1970… che meraviglia vederli così 50 anni dopo!I sacrifici, le rinunce, le difficoltà, i momenti “no” che hanno sempre fatto tornare “sì”… questi sono due genitori che ci hanno insegnato a sognare e ieri sera abbiamo cercato di far loro vivere come in un sogno.”