Il chirurgo estetico di Londra Julian De Silva ha stilato una classifica delle top model più belle del mondo. Avvalendosi della scienza, il dottore ha adoperato le linee guida della sezione aurea, utilizzate nell’arte come canone di proporzionalità e bellezza già dai tempi degli antichi greci.

La bellezza “scientifica”

“La bellezza è negli occhi di chi guarda”. Goethe, con questa massima certamente tra le più abusate nel mondo delle didascalie social, percepiva la bellezza unica perché fondamentalmente legata al proprio gusto personale, con un chiaro e inequivocabile rimando alla soggettività. Si può quantificare la bellezza? È possibile raggiungere certi livelli di perfezione estetica? Anche in questo caso, il giudizio corre lungo le linee della relatività. Eppure, se si chiamano in causa modelli antichissimi, per esempio quelli greci sfruttando veri e propri criteri matematici come la sezione aurea, forse si arriva a stabilire una definizione scientifica di bellezza.

La sezione aurea veniva utilizzata dagli antichi greci per misurare la bellezza. Si tratta di un rapporto matematico che lo stesso Leonardo Da Vinci applicò per la composizione del corpo maschile perfetto nel suo celebre Uomo vitruviano. In cosa consiste? In breve, si parte dal presupposto che quanto più i rapporti di un viso o di un corpo si avvicinano al numero 1,618, tanto più questi corrispondono ai canoni di perfezione legati all’equilibrio, all’armonia e infine alla bellezza. È quello che ha cercato di fare il chirurgo estetico Julian De Silva, che dirige il Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra. De Silva ha scoperto quelle che sono le top model più belle del mondo utilizzando proprio la sezione aurea. “Tutti ci chiediamo chi sia davvero la più bella tra le top model. Questa è la definizione più appropriata alla quale possiamo aspirare, basata sulla simmetria del viso e sui lineamenti classici”, ha affermato De Silva.

Le top model più belle del mondo: i primi due posti

Per il chirurgo estetico, e per i canoni propri della sezione aurea, la supermodella Kate Moss risulta essere la più bella tra le top model, con un punteggio che supera il 94%. Per stabilirlo, sono stati misurati gli occhi, le sopracciglia, il naso, le labbra, il mento, la mascella e la forma del viso della supermodella cinquantunenne. I tratti del suo viso si sono rivelati i più vicini all’idea di perfezione degli antichi greci. “”Ciò che rende Kate così eccezionale sono i suoi punteggi elevati in quasi tutte le categorie, ma le sue due caratteristiche più evidenti sono la mascella quasi perfetta e il mento”, ha dichiarato De Silva.

Subito dopo Kate Moss troviamo Cindy Crawford, 58 anni, con un punteggio di 93,8%. De Silva ha rivelato: “Cindy Crawford, una delle star dell’inizio dell’epoca delle supermodelle negli anni Ottanta, è arrivata seconda e ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto in tre categorie: per il mento (99,6%, distante lo 0,4% dalla perfezione), la posizione degli occhi (99,4%) e la fronte (98,6%). Avrebbe vinto se non avesse ottenuto un punteggio basso per le labbra (84%)”.

Le altre supermodelle

Nella classifica troviamo poi Gisele Bündchen, 44 anni, e Jourdan Dunn, 34 anni. Quest’ultima in particolare ha ottenuto ottimi punteggi in quasi tutte le categorie, vicina alla perfezione per la forma del viso (97,1%) e per la posizione degli occhi (97,3%), ma penalizzata dalla forma del naso (88%) e dalla fronte (89%). In fondo alla top 10 stilata dal chirurgo troviamo Emily Ratajkowski e Naomi Campbell, rispettivamente al nono e al decimo posto. “Il naso di Emily ha una forma quasi perfetta, con un punteggio pari al 99,56%, il più alto della lista. La penalizzano i punteggi delle sue sopracciglia (79%) e quelli della mascella (80%). Naomi, invece, ha ottenuto il secondo punteggio più alto per le sopracciglia (89,9%) ma un punteggio basso per il mento (80,4%)”, ha affermato De Silva.

Il chirurgo ha poi concluso il suo studio valutando quali fossero il naso, gli occhi, le sopracciglia, il mento, le labbra, la fronte e la forma del viso più attraenti tra le supermodelle. Complessivamente la forma del viso di Winnie Harlow ha ottenuto il punteggio più alto, uno straordinario 98,6%, mentre il naso di Emily Ratajkowski è in cima alla lista con un punteggio di 99,56%. Gisele Bündchen ha la distanza ideale tra naso e labbra (99,4%), mentre Cara Delevingne ha labbra vicine alla perfezione (98,5%), così come le sopracciglia (94%). Il mento di Cindy Crawford risulta essere il più bello (99,6%), così come posizione dei suoi occhi (99,50%) e la sua fronte (98,6%). Infine, la mascella che risulta essere la migliore in questa classifica è quella di Kate Moss, con un punteggio pari al 96,5%.