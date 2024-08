Le foto (proibite e virali) di Kate, William e Camilla

Kate William e Camilla, sempre eleganti e impeccabili, come non li avete mai visti: le foto rarissime diventate virali in tutto il mondo.

La Monarchia Inglese non è solo una delle più antiche, ma anche quella famosa per eleganza e raffinatezza. Da sempre, tutti i membri reali, nell’atteggiamento e nell’approccio con i sudditi, sono molto formali e distaccati anche se, negli ultimi anni, soprattutto con l’arrivo in famiglia di Kate Middleton, qualcosa è cambiato. Esattamente come Lady Diana, anche la moglie del Principe William sta cercando di svecchiare la Monarchia.

L’obiettivo è ovviamente chiaro a tutti: avvicinarla sempre di più al popolo. Kate, così, dispensa sorrisi, strette di mano ma anche abbracci e, spesso, soprattutto nelle occasioni informali, non rinuncia ad un comodo paio di jeans. Un modus operandi che, sicuramente, non ha la Regina Camilla che, nei modi, cerca di essere il più formale possibile esattamente come Re Carlo.

Due stili totalmente opposti quelli della Regina Camilla e della Principessa Kate che, inevitabilmente, influenzano anche il modo di fare dei rispettivi mariti. I sudditi, tuttavia, amano molto di più la modernità di Kate e il suo modo di fare assai più alla mano al punto che alcune foto della principessa, seppur rare, non stupiscono quanto quelle di Camilla e Carlo.

Le foto rarissime di Kate, William e Camilla: ecco la verità

Difficilmente la Principessa Kate si lascia andare a gesti poco formali, ma in una foto, la moglie del Principe William non resiste al ritmo della musica e si lascia andare ballando come non aveva mai fatto prima. Accanto alla foto di Kate che balla sotto lo sguardo del marito, però, sul web, sta circolando anche una foto della Regina Camilla che, bella come non mai e decisamente sorridente, ruba la scena al marito Carlo.

Il quale è sempre impeccabile nel suo completo elegante. Le foto, in poco tempo, hanno attirato l’attenzione degli inglesi, increduli di vedere i membri della famiglia reale, soprattutto Camilla, così disinibiti, ma cosa c’è di vero dietro tali immagini? La realtà è che non si tratta di foto autentiche, ma create con l’intelligenza artificiale. Si tratta quindi di qualcosa di fasullo e che non rispecchia la realtà.

Tuttavia, la perfezione delle immagini ha tratto in inganno tutti scatenando diversi commenti al riguardo. A fare chiarezza, poi, è stato Hei Reilly, l’artista che ha creato le foto e che è famoso proprio per utilizzare l’intelligenza artificiale ponendo personaggi famosi in situazioni surreali e davvero fantasiose, con l’obiettivo di suscitare sgomento e confusione.

L’artista si è così divertito ad immaginare Kate e Camilla come due donne normali che non frenano il proprio entusiasmo di fronte a situazioni particolari. Per il momento, dunque, non sarà facile vedere la Principessa Kate per la quale è arrivato l’annuncio più bello dopo la malattia, lasciarsi andare in pista come nella foto in questione, che gira ormai sul web.