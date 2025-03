Sono due delle cantati più importanti del panorama musicale italiano: grintose, anticonformiste e con un talento unico

La foto in bianco e nero mostra due donne che hanno segnato un’epoca. Non solo i brani che hanno interpretato ma il modo con cui li hanno valorizzati con il loro tocco originale, incantando intere generazioni. E pensare che non hanno smesso!

Lo scatto in questione le mostra in un tempo in cui erano ancora distanti dell’essere le icone che tutti oggi conosciamo: sguardi intensi e quell’eleganza che traspare come un segno evidente che avrebbero fatto molta strada. Se le acconciature e quegli abiti raccontano di un mondo che non c’è più è certo che queste grandi dive della televisione e della musica italiana, hanno fatto scelte diverse, forse una all’opposta dell’altra ma che parlano anche del nostro presente.

Il destino per loro è stato all’insegna delle luci dei riflettori, fatto di successi e palcoscenici. Una delle due ha deciso di allontanarsi da questo mondo sfavillante, l’altra ha vissuto una rinascita che la porta oggi a 90 anni, continua ad essere anticonformista, forse più libera e molto apprezzata anche dai giovani. Avete capito di chi si tratta?

Due leggende della musica

Belle e carismatiche, nella foto di copertina Mina ed Ornella Vanoni (sono proprio loro) avevano circa vent’anni. Ma il loro talento era già evidente e di lì a poco avrebbero conquistato il pubblico italiano.

I loro nomi evocano un’epoca d’oro della musica italiana, una stagione irripetibile fatta di eleganza, trasgressione e melodie indimenticabili. Sono donne che hanno saputo reinventarsi, affrontare le sfide dello spettacolo e rimanere sempre sulla cresta dell’onda, senza mai smettere di sorprendere il pubblico.

Mina, all’anagrafe Mina Anna Maria Mazzini, nasce a Busto Arsizio nel 1940, ma prima di diventare una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana, si dedica al nuoto, incoraggiata dal padre. Ma la passione per il canto, condivisa con la nonna Amelia, si fa sempre più forte e la porta, quasi per gioco, a esibirsi in una discoteca a Marina di Pietrasanta. Il pubblico resta ammaliato dalla sua voce, e da lì inizia il suo percorso nel mondo della musica. Entra a far parte della band Happy Boys e ben presto viene notata dalle etichette discografiche, fino a ottenere il primo successo con “Tintarella di luna” nel 1960. Da quel momento, Mina diventa un fenomeno musicale senza precedenti, vendendo oltre 150 milioni di dischi e calcando i palcoscenici più importanti, dal Festival di Sanremo alle collaborazioni con star internazionali come Frank Sinatra e Louis Armstrong. La sua eleganza, il suo carisma e la sua voce inimitabile la rendono una leggenda vivente della musica italiana.

Ornella Vanoni nasce a Milano nel 1934 e cresce tra Svizzera, Francia e Inghilterra, prima di tornare nel capoluogo lombardo per studiare recitazione al Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. È proprio il grande regista a riconoscere il suo talento e a spingerla verso una carriera musicale. Debutta nel 1957 e diventa in breve tempo una delle interpreti più raffinate e sofisticate del panorama musicale italiano. Con oltre 40 album pubblicati, ha collaborato con artisti del calibro di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Gino Paoli e Renato Zero, regalando al pubblico brani senza tempo come “Quei giorni insieme a te” e “Senza fine”. La sua voce calda e inconfondibile, unita a una personalità forte e anticonformista, l’ha resa un’icona della musica e della televisione italiana. E chi l’ha detto che tra due Star non ci sia amicizia?