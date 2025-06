In occasione dei suoi 34 anni, la supermodella e attrice Emily Ratajkowski ha deciso di festeggiare il compleanno con una torta provocatoria destinata a far discutere. La festeggiata, infatti, ha voluto sorprendere tutti, sia quelli presenti alla festa privata a New York sia gli utenti sui social, con un dolce davvero particolare: una torta, scolpita in pasta di zucchero e rifinita con un tanga rosso, che replica fedelmente il suo lato B.

La torta virale, tra provocazione e ironia

Una volta portata in tavola, la torta è stata mostrata alla supermodella, che ha iniziato a ridere mentre spegneva le candeline, sapientemente infilate nelle due metà. In pochi minuti, il video della “cheeky cake” è diventato virale su Instagram, dove Emily Ratajkowski, di certo non nuova a provocazioni simili, ha milioni di follower. “Amo il mio compleanno e sì, la torta mi rappresenta: ero proprio io e ne sono fiera”, ha scritto la supermodella sui social, dopo aver postato il video racconto della sua sfarzosa festa di compleanno.

La torta, realizzata dalla food artist egiziana Laila Gohar, nota per le sue installazioni gastronomiche ironiche e surreali, è naturalmente finita al centro di un dibattito social, con gli utenti che si sono nettamente divisi tra chi ha apprezzato il dolce e chi invece ne ha criticato l’eccesso. Alcuni utenti, infatti, hanno accolto la provocazione con entusiasmo, sottolineando la grande capacità della supermodella di ironizzare sul proprio corpo con una certa libertà creativa; altri, al contrario, l’hanno accusata di aver optato per una scelta fin troppo kitsch e di cattivo gusto. Alla fine, però, l’iniziativa, criticabile o meno, ha alimentato ancora una volta la discussione e le chiacchiere rimbalzando virale sui social: obiettivo raggiunto.