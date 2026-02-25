Stasera sarà co-conduttore del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo (Roma, 27 agosto 1962), è uno dei comici più amati dal pubblico italiano, artista poliedrico capace di spaziare tra teatro, cinema, radio, fumetto e televisione.

Romano, padre calabrese e madre pugliese, incontra nel 1986 Claudio Gregori: nasce così il sodalizio con Greg, prima nel gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati e poi nel celebre duo Lillo & Greg. Dopo gli esordi nei fumetti – con personaggi come NormalMan – e la collaborazione con ACME, il grande pubblico li scopre con Le Iene.

Dal 2003 sono autori e voci cult di 610 su Rai Radio2, premiato anche con il Flaiano. In teatro firmano successi come Il mistero dell’assassino misterioso e Work in Regress, mentre al cinema Lillo partecipa a decine di film, da La grande bellezza a Natale col boss, fino ai più recenti Gli idoli delle donne e Elf Me. Nel 2019 conquista pubblico e critica con il musical School of Rock, vincendo il Premio Flaiano.

Negli anni Duemila e Duemilaventi si divide tra tv e piattaforme: da LOL – Chi ride è fuori alla serie Sono Lillo, confermando una comicità surreale e musicale che è diventata il suo marchio di fabbrica.

Vita privata. Lillo è sposato da molti anni con Tiziana Etruschi. Durante la pandemia ha affrontato il Covid in forma grave, con ricovero in terapia intensiva: “Non sono arrivato al casco, ero un passo prima. Avevo le cannule al naso e l’ossigeno al massimo. Se la mia condizione fosse peggiorata, sarei passato al casco”. Un’esperienza drammatica che ha rafforzato ancora di più il legame con la moglie, al suo fianco nel momento più difficile.