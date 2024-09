Limonov: trailer, cast e trama del film biografico sul poeta e dissidente russo

Il 5 settembre esce in sala Limonov, film biografico sulla vita del poeta e dissidente russo Ėduard Limonov. Scopriamo trailer, cast e trama. E’ disponibile nelle sale italiane il film Limonov, adattamento cinematografico dell’omonima biografia del poeta e dissidente russo Ėduard Limonov, scritta da Emmanuel Carrère. Il film è diretto da Kirill Serebrennikov (La moglie di Tchaikovsky, Parola di Dio) ed è sceneggiato dallo stesso Serebrennikov, da Ben Hopkins e dal regista polacco Paweł Pawlikowski (Ida, Cold War).

Il film ha avuto una produzione decisamente complessa e travagliata. Le riprese hanno avuto inizio a Mosca nel 2022, ma dopo alcune settimane si sono interrotte a causa della guerra. Dopo diversi mesi, nei quali si pensava all’abbandono del progetto da parte di regista e troupe, la casa di produzione italiana Wildside, non senza sforzi produttivi, ha ripreso in mano il film e le riprese si sono concluse in Lettonia. Limonov ha ricevuto critiche piuttosto positive, nelle quali vengono evidenziate le prove attoriali, la stretta attualità del progetto e lo stile adottato. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Limonov: la trama del film

Il film racconta la storia vera di Ėduard Limonov, dissidente politico russo che negli anni del Disgelo, a Mosca, divenne un poeta autodidatta. Trasferitosi a New York, Limonov condusse una vita da vagabondo prima e da maggiordomo poi. Il suo carattere e la sua scrittura gli permisero di raggiungere una certa notorietà in Francia. Tornato in Russia, quella post-sovietica, Limonov fondò un partito che descrisse come “nazional-bolscevico”, affermandosi in seguito come punto di riferimento dell’opposizione a Vladimir Putin.

Limonov: cast e trailer del film

Quella di Ėduard Limonov è senza dubbio una personalità complessa e sfaccettata, in poche parole una sfida (affascinante) per ogni sceneggiatore e attore. A interpretarlo nel film c’è Ben Whishaw, che dà prova (ancora una volta) della sua grande capacità attoriale, rivelando sullo schermo quei tratti più inquieti e affascinanti del carattere debordante di Limonov.

Nel cast troviamo anche Viktorija Mirošničenko, che interpreta Elena Ščapova, la prima moglie del poeta. Fanno parte del cast anche Tomas Arana, Corrado Invernizzi, Sandrine Bonnaire e Donald Sumpter.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 5 settembre.