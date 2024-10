Longlegs; trailer, cast e trama del film horror con Nicolas Cage

Il 31 ottobre esce in sala Longlegs, film horror molto particolare con un inquietante e irriconoscibile Nicolas Cage. Scopriamo trailer, cast e trama. È senza dubbio l’horror del momento, stando almeno agli incassi americani del film e alle recensioni molto promettenti. Parliamo di Longlegs, film horror interessante e molto discusso che sta spopolando nei cinema statunitensi. Non rimane, dunque, che aspettare il 31 ottobre, una data davvero azzeccata, per gustarsi il film in sala. Scopriamo trailer, cast e trama.

Longlegs: trama e trailer del film

Longlegs segue la storia di uno strano e misterioso serial killer. A una giovane agente dell’FBI vengono assegnati gli omicidi del killer, che sembrano rimandare al mondo dell’occulto. Il caso, dunque, appare molto più complesso e sfaccettato del previsto. Nonostante tutto, l’agente cerca di seguire più piste possibili grazie al suo intuito, ma dovrà affrontare un’altra complicazione: scopre, infatti, di avere un legame diretto con il serial killer. Questo però non blocca le sue indagini ma alimenta la sua determinazione nel fermare, una volta per tutte, il misterioso assassino prima che uccida ancora.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 31 ottobre.

Longlegs: il cast del film

Il film è scritto e diretto da Oz Perkins, attore diventato anche regista nel 2015 con il suo film di debutto February – L’innocenza del male. Nel corso della sua carriera ha diretto alcuni film come Sono la bella creatura che vive in questa casa (2016) e Gretel e Hansel (2020). La sua ultima opera, Longlegs, definito come una “versione dark di Pinocchio” da Cage, risulta essere un horror davvero capace di inquietare, stando alle recensioni.

Nel cast del film spicca sicuramente la presenza di Nicolas Cage, che interpreta il serial killer. L’attore appare davvero irriconoscibile. L’attrice Maika Monroe (The Guest, It Follows) veste i panni della giovane agente dell’FBI Lee Harker. Nel cast troviamo anche Alicia Witt e Blair Underwood.