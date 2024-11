Luca Telese, chi è e cosa fa la moglie: famosissima

Chi è la moglie di Luca Telese: tutto sulla bellissima e famosissima donna che ha conquistato il cuore del giornalista.

Luca Telese è un giornalista e saggista italiano nonché autore di diversi programmi televisivi. Ha cominciato la carriera collaborando con L’Unità, il Manifesto, Il Messaggero e Il Foglio. Ha, inoltre, collaborato con Vanity Fair e Il Fatto Quotidiano. E’ stato, inoltre, autore di trasmissioni televisive sia in Rai che in Mediaset come Chiambretti c’è, Batti e ribatti, Cronache marziane. Ha lavorato anche in radio conducendo la trasmissione Tabloid su rai Radio 3 e, per diverso tempo, è stato anche il collaboratore di Giuseppe Cruciani a La zanzara su Radio 24.

Nel giugno 2010 è stato chiamato come ospite nel programma In onda su La7 e, successivamente, più volte ha partecipato in qualità di ospite in talk show politici come Cartabianca, Non è l’arena e Otto e mezzo. Attualmente conduce il talk “In onda” con Marianna Aprile. Luca Telese condivide la sua passione per il giornalismo anche nella vita privata avendo una accanto una donna famosissima.

Chi è la moglie di Luca Telese: tutto su Laura Berlinguer

Luca Telese ha da tempo una relazione con Laura Berlinguer con cui ha avuto il figlio Enrico. Anche Laura Berlinguer, esattamente come Luca Telese, è una giornalista ed è la figlia di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano e figura di spicco della politica italiana negli anni ’70 e ’80. E’ la più giovane dei figli di Berlinguer: oltre a lei, infatti, il noto politico ha avuto altri tre figli, Bianca, nota giornalista e conduttrice televisiva, Marco e Maria.

La carriera di giornalista di Laura Berlinguer è iniziata nel 2001 quando si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Lazio come professionista. La sua carriera ha preso il volo quando ha iniziato a lavorare per Studio Aperto e successivamente per TgCom24. Oltre a lavorare al Tgcom24, la Berlinguer ha anche lavorato ad alcune trasmissioni Mediaset consolidando la propria professionalità.

Pur avendo un profilo Instagram, la giornalista non pubblica assolutamente nulla della propria vita privata. Seguita da 174 follower, non ha ancora pubblicato un post e, nella bio, si descrive come una “giornalista, mamma, più sarda che romana“. Parlando di Laura Berlinguer, Luca Telese l’ha descritta, in un’intervista, come una donna autoritaria, affettuosa e protettiva nei confronti della famiglia e del figlio Enrico ricordando di essere stato, una volta, rimproverato da lei per essere arrivato in ritardo ad un’ecografia.