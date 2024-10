Luisella Costamagna: età, dove vive, marito e figli, chirurgia. Tutto sulla giornalista

Chi è Luisella Costamagna: dall’età alla carriera fino alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista.

Giornalista e conduttrice tv, Luisella Costamagna è uno dei volti più noti del giornalismo italiano. Nata a Torino il 16 dicembre 1968, è laureata in filosofia con 110 e lode e, dal 2000, è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dopo essere stata iscritta a quello dei pubblicisti dal 1995. Ha cominciato la carriera nell’emittente Teletime, dove conduce l’edizione del TGTime. Nella trasmissione Moby Dick, accanto a Michele Santoro, debutta sulla televisione nazionale.

Alla fine degli anni Novanta, ha condotto l’edizione serale di Studio Aperto, ha lavorato anche per il Maurizio Costanzo Show. Dopo aver lasciato Mediaset, ha lavorato su La7 e dal 2012, sulla Rai, ha condotto la trasmissione Robinson. Tra 2020 e il 2022 conduce Agorà, al posto di Serena Bortone. Diventa opinionista de La vita in diretta e partecipa anche a Ballando con le stelle portando a casa la vittoria finale.

La vita privata di Luisella Costamagna

Luisella Costamagna vive da tempo una splendida storia d’amore con Dario Buzzolan con cui ha avuto un figlio, Davide. Il suocero della giornalista è Ugo Buzzolan, considerato il ‘padre’ della critica televisiva italiana! Dario Buzzolan è uno scritto e autore di tanti romanzi, più grande di due anni della giornalista.

La coppia, con il figlio, vive a Roma, città in cui sono concentrati i vari impegni professionali. «A complicare il tutto, quando ci siamo stabiliti a Roma da Torino, c’era la lontananza dalle famiglie d’origine e quindi niente nonne… Ma siccome avere un bambino è un fatto naturale, non patologico, compiuti i 35 anni ho lasciato fare alla vita, pur con tutte le paure di prima», le parole della giornalista a IoDonna.

Insieme da più di 30 anni, ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata trasmessa il 3 gennaio 2023, si sono lasciati andare ad importanti parole d’amore. “Lui è il mio scoglio, sono affettivamente monogama“, e lui ha aggiunto – “Lei è il mio mare, che è sempre in movimento: ogni tanto grandi onde sommergono lo scoglio, ogni tanto calma placida che ti rilassa, che ti pacifica, ma tu rimani sempre lo scoglio”.

Prima di quel momento, Dario Buzzolan non era mai apparso in tv accanto alla donna della sua vita. “Sia lui che mio figlio, non mi hanno mai accompagnato, anche nei programmi che ho fatto io non è mai venuto in studio”, le parole pronunciate dalla giornalista su Raiuno.