Quando morirà Carlo? L’uomo che aveva predetto la morte di Queen Elisabeth, lo ha svelato.

I sudditi sono in apprensione, da quando infatti l’uomo che ha predetto la dipartita della Regina Elisabetta ha fatto un pronostico, per loro non c’è più pace. Sono ormai mesi che gli stanno accanto infondendogli forza per il delicato momento che sta vivendo.

Un anno fa, infatti, Carlo ha svelato al mondo intero di essere affetto da un cancro, ha iniziato dunque a sottoporsi a delicate cure mediche, scegliendo di serbare il silenzio e di non sviscerare i dettagli. Una scelta, la sua, dettata dalla volontà di evitare drammi per non alimentare il gossip circa le sue condizioni di salute.

Quando morirà Carlo? Hanno svelato la data

Nonostante l’esplicita richiesta di riservatezza, i beninformati hanno rilasciato dichiarazioni, svelando come stesse. Gli insider hanno rilasciato delle interviste, attraverso le quali hanno reso noto che il Sovrano ha attraversato momenti difficilissimi. I medici, infatti, gli hanno prescritto riposo, onde evitare che contraesse infezioni pericolose, data la sua cagionevolezza.

Ha dovuto rinunciare, dunque, a presenziare ad impegni importanti, fatto che lo avrebbe mandato su tutte le furie. C’è chi lo ha definito un vero e proprio leone in gabbia, avrebbe voluto essere vicino ai suoi sudditi, ma il protocollo medico glielo ha impedito.

Insomma, per lui è stato un anno difficile ed ora, cresce la preoccupazione nei suoi riguardi. L’uomo che ha previsto la morte della Regina Elisabetta, ha infatti annunciato quella di Re Carlo, tanto è bastato per alimentare la preoccupazione.

Logan Smith, un anonimo utente di Twitter, l’8 giugno scorso ha twittato il giorno della morte della Regina Elisabetta. Smith ha scritto: 8 settembre 2022, e la sua previsione è risultata attendibile. Stando al suo pronostico, Carlo morirà il 28 marzo 2026. Per lui, dunque, soltanto quattro anni di reggenza. Trattasi di un’informazione priva di attendibilità, ma tanto è bastato per alimentare paure e preoccupazioni.

Alcuni superstiziosi ritengono, infatti che, possa esserci della veridicità nel suo tweet dato che: “ha fatto bingo” con la previsione circa la morte di Queen Elizabeth. In tanti si domandano come abbia preso il Principe William la notizia dato che, ha vissuto un vero e proprio tsunami emotivo.

Lo scorso anno, infatti, ha dovuto affrontare la tragica diagnosi sia di suo padre sia della consorte, Kate Middleton. La Principessa sta affrontando le cure per sconfiggere il tumore, si sta sottoponendo ad una chemioterapia preventiva volta a debellare le cellule cancerose, per evitare che la malattia torni in forma più aggressiva in futuro.