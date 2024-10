Lutto nel cinema, morto un attore del film cult: aveva un tumore

Grave lutto nel mondo del cinema a causa della morte di un attore del film cult: a stroncarlo è stato un tumore.

Una notizia terribile ha scioccato il mondo del cinema che, dopo essere stato scosso dalla morte di uno degli attori di Suburra, ha dovuto dire addio all’attore di un vero e proprio film cult. Solo pochi giorni fa, a 59 anni, dopo aver combattuto contro la malattia, è venuto a mancare Adamo Dionisi che, in Suburra, aveva interpretato Manfredi Anacleti.

Dopo l’addio ad Adamo Dionisi, il mondo del cinema ha dovuto salutare per sempre un altro attore. Ad annunciare la morte del protagonista di un film cult è stata la figlia attraverso un comunicato affidato al New York Times e che, in breve tempo, ha fatto il giro del mondo.

Lutto nel cinema, addio a David Harris: chi era l’attore

A 75 anni, dopo aver combattuto contro il cancro, si è spento David Harris che, nel 1979, aveva interpretato Cochise nel film cult I guerrieri della notte diretto da Walter Hill. L’attore è morto venerdì 25 ottobre ma la notizia è stata diffusa dalla figlia solo nelle scorse ore. Nel corso della propria carriera, l’attore ha lavorato in altre produzioni, ma il suo nome è sempre stato legato principalmente al film I guerriri della notte.

A confermarlo, in un’intervista, fu lo stesso attore che dichiarò, come riporta Fanpage: “Ero a Hong Kong, poi nelle Filippine e poi a Tokyo. Ho fatto tantissimi film ma quando le persone mi incontrano mi dicono: ‘È il ragazzo de I guerrieri della notte‘“. Nel corso della propria carriera, l’attore ha anche lavorato in importanti serie tv di successo come Law & Order – Unità vittime speciali, ER.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi, amici ma anche di chi era stato ispirato dalle sue interpretazioni. Tra questi c’è Lin Manuel Miranda, il compositore ha pubblicato un album ispirato proprio al film I guerrieri della notte. “Scioccato e triste per la morte di David Harris, era l’attore che interpretava Cochise nel film I guerrieri della notte. Solo poco più di una settimana fa lo stavamo celebrando e gli stavamo donando dei fiori per la sua indimenticabile performance. Sono grato di avere trascorso questi momenti con lui. I nostri cuori sono vicini a sua figlia, alla famiglia e ai suoi amici“, il ricordo commosso del compositore su Instagram accompagnato dalla foto che vedete qui in alto.