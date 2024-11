La fonte ha aggiunto che Madonna è impegnata a lavorare al suo film biografico in questo momento, dopo l’apparente rottura. Si pensa che stia lavorando a un film sulla sua vita, che è stato oggetto di speculazioni per anni.

La fonte ha continuato aggiungendo che la storia d’amore aveva “fatto il suo corso” e ha detto che “non ci sono rancori o drammi” tra loro. La fonte ha inoltre suggerito che era “il momento giusto” per loro di separarsi.

Parlando dell’apparente rottura, una fonte ha detto al Daily Mail: “Madonna ha avuto lo stesso problema con questo giocattolo come con tutti i suoi uomini recenti. La differenza di età è diventata un problema. Provengono da periodi diversi”.

Si pensava che la coppia fosse molto innamorata durante l’estate. Ora, tuttavia, si sostiene che si siano separati in silenzio a fine ottobre.

Madonna, 66 anni, e Akeem, 28, si diceva in precedenza che stessero vivendo una “storia d’amore ardente”. Erano legati sentimentalmente da circa luglio e si diceva che ci fossero “regole severe” imposte da Madonna durante la relazione.

La notizia arriva dopo che Madonna e Akeem sono stati visti abbracciati in alcune foto condivise da lei su Instagram a fine settembre. Hanno mostrato la coppia a una partita di calcio a Londra , con loro che erano tra la folla a Stamford Bridge, la casa del club Chelsea , per una partita.

Si pensa che Madonna e Akeem si siano incontrati per la prima volta in occasione di un servizio fotografico nel 2022. Tuttavia, si dice che all’epoca non sia nata una storia d’amore, e si pensa invece che la coppia si sia messa insieme all’inizio di quest’anno.

La notizia della relazione è arrivata dopo le segnalazioni di maggio secondo cui la storia d’amore di un anno di Madonna con Josh Popper , 30 anni, era finita. Si diceva che la sua relazione con l’ex pugile professionista Josh fosse “svanita” e si suggeriva che la rottura fosse dovuta ai suoi impegni.

Era stata legata a Josh dall’anno scorso, dopo la sua apparente rottura con Ahlamalik Williams, 28 anni, nel 2022.

Madonna si è sposata in due occasioni in passato, il suo primo matrimonio è stato con l’attore Sean Penn , ora 64enne. In seguito ha sposato il regista Guy Ritchie , ora 56enne, da cui ha avuto due figli. La relazione di Madonna con Guy è finita nel 2008.