Manila Nazzaro cambia look: nuovi capelli per l’ex Miss Italia

Manila Nazzaro non smette di stupire: dopo il matrimonio con Stefano Oradei cambia look e il risultato è spettacolare.

L’ultimo anno è stato decisamente importante e denso di cambiamenti per Manila Nazzaro che, dopo aver vissuto importanti delusioni sentimentali, ha voltato pagina accanto a Stefano Oradei, l’ex maestro di Ballando con le stelle che, entrato in punta di piedi nella sua vita, ha conquistato il suo cuore fino a chiederle di sposarlo. I due sono diventati ufficialmente marito e moglie lo scorso maggio con una cerimonia da favola che ha emozionato tutti i presenti e reso l’ex Miss Italia nuovamente serena e felice.

La vita sentimentale della Nazzaro, infatti, ha attraversato diverse fasi: prima il matrimonio con Francesco Cozza con cui ha avuto i due figli Francesco e Nicholas, poi il divorzio e il lungo fidanzamento con Lorenzo Amoruso con cui era pronta a pronunciare il fatidico sì che, però, non è mai arrivato e, infine, l’addio a quest’ultimo. L’incontro con Oradei è così arrivato in una fase delicata della vita della showgirl che, però, ha scelto di lasciarsi andare ed oggi sta vivendo un momento meraviglioso.

Per rendere ufficiale l’importante cambiamento avvenuto con il matrimonio, la Nazzaro ha deciso anche di operare un cambiamento d’immagine optando per un nuovo look che la rende ancora più bella.

Il nuovo e spettacolare look di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, senza rinunciare ai suoi capelli biondi, cambia ancora look e lascia tutti a bocca aperta per la bellezza resa ancora più evidente dal nuovo taglio che esalta i lineamenti perfetti del suo viso. “Intanto ricominciamo dai capelli” , scrive la Nazzaro della didascalia della foto in cui sfoggia lunghi capelli biondi con una lunga frangia che mette in risalto i suoi profondi occhi azzurri.

Per cambiare la propria immagine, la Nazzaro ha scelto biondo ancora più freddo rinunciando alle classiche onde e sfoggiando capelli non solo molto lunghi, ma anche liscissimi. Il nuovo look, inoltre, presenta un dettaglio all’ultima moda ovvero una frangia lunga che si apre nella parte centrale in modo da non oscurare la bellezza degli occhi dell’ex Miss Italia.

Concluse le vacanze, prima di tuffarsi in un nuovo anno lavorativo e di realizzare il nuovo sogno che condivide con il marito Stefano Oradei, la Nazzaro ha scelto di ricominciare da sé coccolandosi con un nuovo look che i fan sono pronti a copiarle in vista della stagione autunnale.