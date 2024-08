Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sogno ad occhi aperti: l’annuncio più bello dopo il si

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, dopo aver coronato l’amore con il matrimonio, svelano di avere un altro sogno da realizzare.

I due non hanno ancora smesso di sognare e svelano di avere un progetto meraviglioso da realizzare insieme. Sposati da qualche mese, la coppia formata da Manila Nazzaro e Stefano Oradei è sempre più unita e felice ma affinché tale felicità sia totale, manca ancora un pezzo per poter avere un puzzle assolutamente perfetto. A svelarlo è l’ex Miss Italia che ha scelto di raccontarsi senza filtri ai microfoni del settimanale Mio.

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Cozza e la rottura con Lorenzo Amoruso, l’incontro con Stefano Oradei ha ridato fiducia alla Nazzaro che ha così cancellato i dolori del passato tuffandosi totalmente in una storia d’amore che ha tutte le caratteristiche di una favola. Pur essendo soddisfatta e appagata per tutto quello che, finora, ha avuto dalla vita, la donna ammette che le piacerebbe poter fare un dono prezioso al marito.

Manila Nazzaro e il sogno di un figlio con Stefano Oradei: le sue parole

Già mamma di Francesco e Nicholas nati dal primo matrimonio, sogna di poter allargare la famiglia rendendo padre per la prima volta Stefano. Il ballerino, che ha instaurato un rapporto splendido con i figli della moglie, infatti, potrebbe realizzare il suo sogno. “Se Dio vorrà noi lo accoglieremo”, le parole dell’ex Miss Italia che, in passato, durante la relazione con Lorenzo Amoruso, ha vissuto anche il trauma di un aborto spontaneo.

Oggi, però, sarebbe pronta a riprovarci per rendere ancora più grande l’amore con la sua attuale metà, che le ha totalmente stravolto la vita. Pur essendo una donna molto razionale, diversamente dal primo matrimonio arrivato dopo cinque anni di fidanzamento, con Oradei non ha voluto aspettare tuffandosi immediatamente in quella che, agli occhi dei fan, è una storia unica.

“Quando dimentichi tutto ciò che ti circonda guardi solo ciò che hai accanto!”, ha spiegato la Nazzaro che ha approfittato dell’intervista rilasciata a Mio anche per smentire la sua partecipazione alla nuova edizione de La Talpa che sarà trasmessa da canale 5 e che sarà condotta da Diletta Leotta. Per lei, dunque, indipendentemente dai rumors su futuri programmi tv di cui potrebbe essere protagonista, dopo un periodo buio, è nuovamente tornato a splendere il sole.