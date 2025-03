Manila Nazzaro e Stefano Oradei, spunta la foto sospetta: colpo di scena per la coppia dopo le nozze. Lo scatto incuriosisce i fans.

Ex Miss Italia, modella e anche volto tv, Manila Nazzaro attualmente lavora in Radio ed è molto soddisfatta del suo percorso professionale. Dopo un periodo lontano dal mondo dalla televisione ha accettato di partecipare Il Grande Fratello che le ha riaperto le porte del mondo dello spettacolo. La Nazzaro poi ha fatto delle scelte importanti che hanno coinvolto soprattutto la sua vita privata. La storia, apparentemente consolidata, con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso è naufragata: i due erano ad un passo dall’altare, ma non hanno superato alcune incomprensioni e hanno preferito intraprendere strade diverse.

Subito dopo la rottura con Amoruso, Manila si è legata a Stefano Oradei, ex coach di Ballando con le stelle. Inizialmente i due hanno negato la relazione, ma poi sono usciti allo scoperto. Lo scorso anno sono convolati a nozze e sono sempre apparsi molto innamorati. Manila è molto attiva sui social dove oltre a condividere momenti del suo lavoro si mostra nella quotidianità. Il profilo Ig è ricco di post con i figli, ma anche di momenti teneri con Oradei.

Tanti gli scatti che li ritraggono insieme e da cui è percepibile quanto si amano. In diverse intervista Manila ha confessato tutto l’amore che prova per il ballerino che le riserva sempre tantissime attenzioni. Tra le immagini recenti ce n’è una che ha incuriosito più di altre che per molti fan nasconde qualcosa di sospetto. L’ex Miss Italia è in riva al mare e Oradei l’abbraccia da dietro ponendo le sue mani sul pancino: la Nazzaro è in dolce attesa? La notizia, se fosse confermata, sarebbe un vero colpo di scena visto anche le recenti dichiarazioni rese dalla speaker radiofonica a Verissimo.

Manila Nazzaro, lo scatto dubbio allerta i followers

Lo scatto dubbio di Manila e Stefano ha allertato la curiosità dei followers che sarebbero molto contenti di una gravidanza dell’ex gieffina. Lo scorso Febbraio la Nazzaro è stata ospite del salotto di Verissimo dove ha parlato proprio dei tentativi di rimanere incinta. Desiderava da tempo un terzo figlio con Oradei, avrebbe fatto di tutto per renderlo padre.

Manila ha rivelato di essere in salute e teoricamente potrebbe rimanere incinta in modo naturale, ma non è successo per questo la coppia è ricorsa alla scienza: “Non ho il rammarico di non averci provato perché è un percorso molto difficile, fisicamente ed emotivamente per la coppia. Per la donna lo è in maniera più importante.”

Ha poi concluso: “Tutto quello che abbiamo provato a fare l’abbiamo provato insieme, tutto quello che non siamo riusciti a fare non siamo riusciti a farlo insieme.”. Manila è finalmente in dolce attesa? Lo scatto in riva la mare accompagnato dalla didascalia “subito” e un cuore bianco, è decisamente sospetto.